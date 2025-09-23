POMALO I ZABAVNO

Brnabić odgovorila Piculi: Opterećen je Vučićem, kao mali miš sve zapisuje

I.J.

23.09.2025 u 10:06

Brnabić komentirala Piculu
Brnabić komentirala Piculu Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL
Bionic
Reading

Čovjek vodi unutarnji monolog o aktivnostima predsjednika Republike Srbije i kao neki mali miš zapisuje što radi i s kim razgovara Aleksandar Vučić', rekla je Brnabić.

Predsjednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagirala je na izjave izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule koji je komentirao srbijansku vojnu paradu održanu proteklog vikenda.

Podsjetimo Picula je za N1 između ostalog kazao: 'Meni se čini da je ovaj odabir prikaza naoružanja na neki način dobar odraz Vučićeve inače eklektične vanjske politike. Bilo je tu naoružanja nabavljenog i na istoku i na zapadu. Kao da je htio poručiti da i dalje namjerava sjediti na više stolica'

vezane vijesti

Brnabić je reagirala na te izjave rekavši: 'Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna. Čovjek vodi unutarnji monolog o aktivnostima predsjednika Republike Srbije i kao neki mali miš zapisuje što radi i s kim razgovara Aleksandar Vučić', rekla je Brnabić.

Vojna parada u Beogradu
  • Vojna parada u Beogradu
  • Vojna parada u Beogradu
  • Vojna parada u Beogradu
  • Vojna parada u Beogradu
  • Vojna parada u Beogradu
    +40
Vojna parada u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic

U ne tako prijateljskom tonu o Piculinim uvidima o nedavno održanoj paradi oglasio se i predsjednik vladajuće stranke (SNS) Miloš Vučević.

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula
Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula Izvor: Pixsell / Autor: Miloš Tešić

'Da je Picula stručnjak za nošenje puške, u to smo se uvjerili. Da je stručnjak za naoružanje, to malo teže. Ali ne treba biti stručnjak da vidiš koliko je Vojska Srbije snažna i opremljena najmodernijim oružjem i oruđem, a Srbija vojno nadmoćnija od Hrvatske. To žulja Piculu, kazao je Vučević.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PUNO ULAŽE U OBRANU

PUNO ULAŽE U OBRANU

Koliko je zapravo jaka Poljska? Ima impresivnu vojsku, ali...
VELIKI RIZIK

VELIKI RIZIK

Ogroman strateški zaokret Amerike: Svijet će dobiti nove nuklearne sile?
uoči ključnih izbora

uoči ključnih izbora

Dramatično obraćanje moldavske predsjednice: Uhićena 74 ruska agenta, obučavani u Srbiji

najpopularnije

Još vijesti