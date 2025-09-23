Brnabić odgovorila Piculi: Opterećen je Vučićem, kao mali miš sve zapisuje

Čovjek vodi unutarnji monolog o aktivnostima predsjednika Republike Srbije i kao neki mali miš zapisuje što radi i s kim razgovara Aleksandar Vučić', rekla je Brnabić.

Predsjednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagirala je na izjave izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule koji je komentirao srbijansku vojnu paradu održanu proteklog vikenda. Podsjetimo Picula je za N1 između ostalog kazao: 'Meni se čini da je ovaj odabir prikaza naoružanja na neki način dobar odraz Vučićeve inače eklektične vanjske politike. Bilo je tu naoružanja nabavljenog i na istoku i na zapadu. Kao da je htio poručiti da i dalje namjerava sjediti na više stolica'

Brnabić je reagirala na te izjave rekavši: 'Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna. Čovjek vodi unutarnji monolog o aktivnostima predsjednika Republike Srbije i kao neki mali miš zapisuje što radi i s kim razgovara Aleksandar Vučić', rekla je Brnabić.

Vojna parada u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic







+40 Vojna parada u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic

U ne tako prijateljskom tonu o Piculinim uvidima o nedavno održanoj paradi oglasio se i predsjednik vladajuće stranke (SNS) Miloš Vučević.