Brat ubijene socijalne radnice: Milijun puta je na nju galamio, prijetio; nosio je noževe i sjekire

'Milijun puta je na nju galamio, prijetio, ali ona bi mu onda sredila nešto pa bi se smirio', kazao je brat socijalne radnice Blaženke Poplašen koju je jučer na radnom mjestu ubio Andrija Drežnjak

'Nema se što reći, to je tragedija. Da tako digne pištolj na ženu... Žena koja mu piše rješenja za kvalitetu života, a on joj puca u glavu! Što da kažem, kome da kažem?', priča za Jutarnji list Marko Poplašen, brat ubijene socijalne radnice.

'Spominjala ga je i nama, a ja ga znam iz grada. Imala je nekad problema i sa drugim ljudima, no uvijek je govorila to je sastavni dio posla. On je inače prijetio odmalena. Svima. Uvijek je nosio noževe i sjekire po gradu, on i brat, to je takva osoba. Milijun puta je i na nju galamio, prijetio, ali ona bi mu onda sredila nešto pa bi se smirio', kaže.

Jesu li i kada prijetnje prijavljene policiji doznat će se nakon što se provede unutarnji nadzor kojeg je naložio ravnatelj policije.