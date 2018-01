Božo Kovačević: Predsjednica je precijenila svoju ulogu i važnost

O trenutačnoj poziciji Hrvatske oko rješavanja graničnog spora sa Slovenijom, o uspješnosti hrvatskih diplomatskih napora i lobističkim vještinama za televiziju N1 govorio je Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi

Kovačević je pojasnio kako gleda na korake Hrvatske u odbijanju arbitražne presude. 'Nasprosto mislim da Republika Hrvatska kasni. Ne treba predaleko u prošlost, ali vratimo se na 2015. kada je utvrđena kompromitacija arbitraže od slovenske strane, naša predsjednica je tad trebala otići u Bruxelles, tadašnji premiejr je trebao aktivnije raditi na objašnjavati hrvatskog stajališta. I diplomacija, uključujući i tadašnje eurozastupnike, trebala je krenuti u ofanzivu. Sadašnji premijer Plenković je tada bio zastupnik u Europskom parlamentu, trebao je, kao što to sada radi slovenski zastupnik Peterle, objašnjavati naša stajališta. Hrvatska je trenutno u defanzivi i u nepovoljnom položaju. S obzirom da je Europska komisija bila sponzor arbitražnog sporazuma normalno je očekivati da će željeti da se sporazum provede. To je jedan od scenarija na koji se Hrvatska treba pripremiti, ali istodobno treba uložiti diplomatske napore da se uvaže hrvatska stajališta, a to je izostalo, iz meni nepojmljivih razloga', poručio je Kovačević za televiziju N1.