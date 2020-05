Dok svjedočimo velikim gužvama na ulasku u Hrvatsku, šef Nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako gužve na ulazu u Hrvatsku ne bi trebale biti problem

'Pripremili smo se za ovu situaciju, svi koji ulaze dobivaju detaljne upute o tome kako se trebaju ponašati. Polazimo i od činjenice da nikome nije u interesu da putuju ako imaju simptome bolesti', rekao je za Novu TV.

"Otkako smo uveli ove mjere, u zadnjih 24 sata je više od 3500 ljudi ušlo u Hrvatsku, vezano za ili poslovne sastanke ili neke druge gospodarske razloge, a više od 800 njih iz nužnih, privatnih razloga", objasnio je Božinović.

Za kraj epidemije kaže kako je kompetentan ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. "Danas je on to objasnio, to je stvar epidemiološke procjene koja ovisi o broju inficiriranih, transimisiji bolesnih", dodao je.