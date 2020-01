Božinović: Svakodnevno se moramo baviti ljudima koji ne žele ostati u Hrvatskoj, oni žele u zapadne članice koje ih nisu spremne prihvatiti

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je u ponedjeljak u Bruxellesu sve optužbe na račun postupanja hrvatske policije prema migrantima, ističući da nema dokaze za tvrdnje koje su iznosili brojni zastupnici Europskog parlamenta

"Policijski psi moraju imati brnjice, a što se tiče elektro šokera hrvatska ih policija uopće nema. To su lažne optužbe", odgovorio je ministar Božinović.



Dodao je da migranti koji nezakonito pokušavaju ući nemaju nikakve dokumente sa sobom.



"Ako je nekom potrebna međunarodna zaštita zašto bi onda krio svoj identitet", rekao je Božinović.



Ističe kako je Hrvatska suočena s velikom skupinom ljudi koja ilegalno pokušava ući u zemlju i da su najvećim dijelom ekonomski migranti, a sve manje izbjeglice, koji su bili najbrojniji tijekom vrhunca izbjegličke krize 2015. i 2016.



"Ti ljudi pokušavaju doći do bogatijih zapadnih članica. Mi imamo najdulju kopnenu granicu, a druge dvije, nama susjedne, članice postavile su bodljikavu žicu. Mi se svakodnevno moramo baviti ljudima koji ne žele ostati u Hrvatskoj, oni žele u zapadne članice, koje nisu spremne prihvatiti ih. Kada bi ih oni htjeli primiti, mi bismo mogli pomoći, ali nigdje nisam čuo da ih netko želi prihvatiti. Umjesto toga, krivite hrvatsku policiju, ali uvjeravam vas da nećete naći dokaze vaše tvrdnje", rekao je Božinović.



Istaknuo je kako nije riječ o nekoj maloj skupini, nego o stotinama tisuća ili milijunima ljudima koji su u pokretu i u potrazi za boljim životom na zapadu.



"Ja imam razumijevanje za ljude koji žele bolji život, ali mi u EU-u moramo se dogovoriti što želimo s njima, riječ je o milijunima ljudi", rekao je. Ponovio je, kada je riječ o optužbama o nasilnom vraćanju migranata, da hrvatska policija na temelju hrvatskog i europskog prava te istaknuo da su ti ljudi smješteni u brdovitom i šumovitom području u susjednoj Bosni i Hercegovini odakle pokušavaju nezakonito ući u Hrvatsku i nastaviti dalje prema zapadu.



"Nijedna od tih izjava o navodnom nepropisnom ponašanju hrvatske policije nije uzeta u Hrvatskoj, sve su iz BiH ili Srbije i bez ikakvih dokaza i bez barem približnih podataka gdje se i kada to dogodilo", rekao je Božinović.



"Možete li mi objasniti kako netko tko želi međunarodnu zaštitu izbjegava svaki dodir s vlastima koje su im obvezne dati zaštitu i odlučuju se na ilegalni prijelaz mimo graničnih prijelaza?", zapitao je Božinović.



"Želio sam poslati poruku da se Europa mora postaviti prema pitanju migracija kao jednom od ključnih pitanja za samu budućnost ukupnog europskog projekta. Mi ovdje ne razgovaramo o nekim malim skupinama ljudi nego o stotinama tisuća i milijunima. Mi moramo početi razlikovati stvari da onaj tko treba međunarodnu zaštitu treba mu je omogućiti, a oni koji žele živjeti na zapadu to mogu željeti i to je legitimno, ali nitko nema obvezu da im to omogući", izjavio je novinarima nakon rasprave Božinović.