[FOTO/VIDEO] Apel Alemke Markotić: Svi malo žrtve i minimalne odgovornosti i sve će biti dobro. Onda nitko neće biti krivac i bit ćemo pobjednici

Održan je sastanak Stožera civilne zaštite RH sa županijskim načelnicima civilne zaštite te pročelnicima i voditeljima službi civilne zaštite, a poslije se novinarima obratio čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović

Ravnateljica klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić kazala je da su kapaciteti klinike gotovo puni. 'Nepridržavanje mjera se vidi na našoj bolnici što nije dobro. Ako ćemo gledati situaciju u cijeloj državi onda je to dobro jer je 10 posto od bolesnih u bolnici. No mi ne trebamo biti zadovoljni jer možemo i manje, imali smo 5 posto. Imaju težu upalu pluća i teže su bolesni i završit će na respiratorima gdje se preživljavanje kreće oko 20 do 30 posto. Od tri jedan ima veću šansu da preživi a dvoje imaju veću šansu da ne prežive. Kad to dvoje dobije ime i prezime i kad je to netko vama blizak onda se drugačije gleda na to', rekla je Markotić, dodavši da se treba smanjiti broj zaraženih do jeseni i zime.