Božinović otkrio što nam sve znači Schengen: 'Postajemo čuvari vanjskih granica EU, imat ćemo i veći utjecaj na europsku politiku'

Što hrvatskim građanima i gospodarstvu donosi ulazak u Schengen, o tome se najviše govori protekla dva dana. Gost HRT-ovog Dnevnika, ministar Davor Božinović, odgovorio je na sve nedoumice.

Naše istočne granice već funkcioniraju po tom schengenskom režimu. 'Vidljive promjene ulaskom Hrvatske u Schengen će se osjetiti samo na našim zapadnim granicama koje odlaze u povijest. Što se tiče istočnih granica tu se neće ništa mijenjati jer se schengenski zakon primjenjuje dugi niz godina, a to i je bio jedan od uvjeta koji smo ispunili da bi Hrvatska ušla u Schengen', za HRT Dnevnik rekao je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.

Entry-Exit i ETIAS

Čekamo uvođenje dvije vrlo važne grane sustava Entry-Exit i ETIAS.

'To su sustavi koji se uvode na razini Europske Unije, što se tiče razloga za njihovo uvođenje on je prije svega sigurnosni, da bi se kontrolirao ne samo ulazak nego i boravak ljudi koji dolaze na teritorij schengenski zemalja, a sve to u svrhu da se ne moraju uvoditi te interne granične kontrole', istaknuo je Božinović.