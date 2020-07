Božinović odgovorio Milanoviću: Otvoreni smo za poboljšanje, ali moramo čuti racionalnu primjedbu

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović danas ponovio da se treba bolje urediti pravni okvir djelovanja Stožera civilne zaštite, jer u ovome sada vidi sovjetizaciju društva, stigao je odgovor šefa Stožera i potpredsjednika Vlade Davora Božinovića

'Ja mogu samo ponoviti ono što ponavljamo već nekoliko mjeseci. Naš primarni cilj i zato smo ovlašteni je zaštititi zdravlje i živote naših ljudi, a pogotovo u ovoj fazi raditi na održivom balansu. Sve naše odluke su racionalne, humane i edukativne, mi smo s mjerom obveznog nošenja maski krenuli postupno. Svako rješenje se može propitivati, puno je različitih mišljenja. Dobivamo mišljenja, ljudi nam pišu da virus ne postoji, ali čini mi se da radimo dobar posao. Svatko dobronamjerno poboljšanje je moguće i za to smo otvoreni, ali moramo čuti racionalnu primjedbu', poručio je Božinović .

Podsjetimo, Milanović je jučer nakon predaje mandata Andreju Plenkoviću kazao da bi se bolje trebalo urediti pravnu osnovu djelovanja Stožera, a pritom je spomenuo aktivaciju članka 17. Ustava kojime se mogu ograničiti neka ljudska prava.



Svoj stav je ponovio i danas, kazavši da očekuje jasnije i točnije pravne okvire sa stajališta Ustava u kojima djeluje Stožer civilne zaštite, poput definiranja ovlasti za donošenje mjera i rokova u kojima takav režim vrijedi. Naveo je da vidi sovjetizaciju društva.



'Mi nismo kultura "klekni, lezi, tuku mitraljezi', nego razvijena zemlja. Ako ja kao predsjednik ne ukažem na to, tko će. Koja je uloga Sabora? Ako je nema, nema je. Moja je dužnost da za obranu i nacionalnu sigurnost i teritorijalnu cjelovitost odgovaram. To je duboka i oštra fraza u Ustavu. Sabor u ovakvoj situaciji mora dati privremenu autorizaciju vladi da postupa. Pozivam saborske zastupnike da to učine', rekao je Milanović.