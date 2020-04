Božinović o otvaranju tržnica: Mislim da ćemo ići u tom smjeru

Nakon ministra zdravstva Vilija Beroša, dr. Alemke Markotić u Facebook liveu koji organizira službena stranica Vlade Republike Hrvatske Koronavirus.hr na pitanja građana odgovarao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

Hrvatska je demokratska država i imao pravnu regulativu koja sankcionira takav ponašanja, kreće od kazni od 3000 do 8000 kuna, a u slučaju ponavljanja kazna može doći do 100.000 kuna. Ne vidim da bi tu represija pomogla puno jer građani u demokratskim društvima nisu naviknuli na represivno ponašanje državnog aparata, i dobro da nisu naviknuli, mi pokušavamo utjecati na svijest, jer ako dobijemo građane, a veliku većinu jesmo, da je samodisciplina najvažnija i da je svatko odgovoran za svoje ponašanje i da tako štiti sebe i zajednicu onda smo na dobitku.

Zašto javno ne objavljujete imena osoba kojima je određena samoizolacija?

To nije demokratski standard i nemojmo gledati sve osobe koje su u samoizolaciji da ih se stigmatizira. Svatko može doći u situaciju da je bio u blizini nekoga tko je bio asimptomatksi zaražen. To nije standard hrvatskog društva i to nećemo raditi.

Razmišlja li se o produžavanju valjanosti e-propusnice i starih propusnica?

Spremni smo i o tome razmišljati. Vidjet ćemo to danas, sutra, pa ćemo na vrijeme obavijestiti javnost o eventualnom produženju, a ako bude to neće biti više od nekoliko dana.

Što je s građanima koji rade u inozemstvu i moraju se vratiti iz Hrvatske u te zemlje?

Prvo moraju biti sigurni mogu li se uopće vratiti u te zemlje.

Biste li razmotrili otvaranje tržnica?

Razmišljamo o tome. To najviše ovisi o procjeni epidemiologa i mislim da ćemo ići u tom smjeru. Sve to ovisi o dinamici rasta broja zaraženih osoba, ali mislim da nam iz dana u dan ti brojevi daju mogućnost da razmišljamo i o opskrbi na tržnicama.