Božinović komentirao dojave o bombama, nerede u Splitu i štrajk u pravosuđu

Komentirao je i dojave o bombama u Splitu, dojave od neki dan u Zagrebu, te rekao da policija mora na svaku takvu dojavu izaći na teren i utvrditi da nema neposredne opasnosti za građane.

'Mi možemo pretpostavljati da nije možda ozbiljna prijetnja, ali dok to sa stručnijim timovima ne isključi, policija će uvijek postupati. No policija ima i rezultata, samo ove godine je 20 osoba kazneno prijavljeno, dakle 20 počinitelja za kaznene radnje. To jesu složeniji izvidi koji nerijetko uključuju međunarodnu komponentu, ali doći ćemo do onih koji tako uzbunjuju javnost', rekao je ministar za RTL Danas