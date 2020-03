Božinović: Grčka i Bugarska trebaju izdržati i spriječiti dolazak migranata u EU

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović najavio je da će zajedno s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji će među visokim europskim izaslanstvima predstavljati Hrvatsku kao predsjedavajuću Vijećem EU, u utorak obići granicu Grčke i Bugarske te ih podržati da izdrže i spriječe dolazak migranata u EU

'Naš interes je da Grčka i Bugarska izdrže u svom naumu da spriječe dolazak migranata na teritorij EU, jer to je ono što je bitna razlika u odnosu na 2015 i 2016. godinu kada je Grčka puštala migrante dalje u Europu', izjavio je ministar unutarnjih poslova Božinović za N1 televiziju.

'Nikome nije drago gledati ove slike i upravo oni koji pokušavaju s tim ljudima manipulirati nisu zemlje koje su na toj trasi,i niti su to zemlje koje su trajno odredište. To treba regulirati na način da migracije budu humane, da budu regularne, a kada govorimo o ilegalnim migrantima tu Europa više sebi ne može dopustiti luksuz da ih propušta kao što je to činila 2015. godine', zaključio je Božinović.