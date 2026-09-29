Božinović čestitao Dan policije: 'Povjerenje građana nije nešto što je poklonjeno'

"Spašavali ste ljudske živote iz mora i rijeka, požara i drugih po život opasnih situacija, provodili složena kriminalistička istraživanja , suzbijali kriminal, čuvali naše granice, čuvali sigurnost ljudi, sudjelovali u uvođenju novih tehnologija koje unaprjeđuju način policijskog rada", stoji u čestitki.

Iza svakog od ovih rezultata stojite vi, vaše znanje, iskustvo, upornost i spremnost reagirati kada je najpotrebnije, ističu Božinović i Milina. Suverenu, slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku, dodaju, stvarali smo u najtežim trenucima naše povijesti, a generacije hrvatskih redarstvenika postavile su temelje i vrijednosti koje njegujemo i danas . S posebnim poštovanjem prisjećamo se onih koji su za Hrvatsku dali svoje živote.

Upravo na toj tradiciji počiva hrvatska policija - koja mora biti spremna odgovoriti na sve složenije sigurnosne izazove, ali i biti svjesna odgovornosti koju nosi. Povjerenje građana nije nešto što je poklonjeno niti je nešto jednom stečeno i zauvijek zajamčeno. Ono se gradi iz dana u dan, u svakoj intervenciji, u svakoj odluci i svakom odnosu prema građanima, navode ministar i ravnatelj policije.

"Samo policija koja neprestano preispituje i unaprjeđuje svoj rad može očekivati povjerenje svojih građana." Naša je zajednička obveza, dodaje se u čestitki, nastaviti razvijati hrvatsku policiju, ulagati u ljude, znanje i opremu te bolje uvjete rada. Jednako tako, naša je obveza čuvati integritet policije i biti jasni u zaštiti zakonitosti i odgovornosti u policijskoj službi. Hvala vam na predanosti, znanju i odgovornosti koje svakodnevno ulažete u svoj posao. Sretan vam Dan policije i blagdan svetog Mihovila, poručili su Božinović i Milina.