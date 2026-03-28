Božinović o nosaču aviona u Split: 'To nije jedini američki brod u našim vodama'

Na zahtjev Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog aktivirana je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite radi pomoći lokalnim snagama.

Prioritet su najhitniji zahvati, ponajprije sanacija oštećenih krovova stambenih objekata, a Božinović je izrazio zadovoljstvo funkcioniranjem sustava na terenu.

"Vidimo da sustav civilne zaštite funkcionira onako kako je zamišljen. Uz lokalnu inicijativu, prema potrebi se angažira županijska, a u ovom slučaju i nacionalna razina", rekao je Božinović.

Naglasio je kako je cilj što brža sanacija šteta. "Želimo građanima, osobito onima koji su pretrpjeli štetu na imovini, olakšati sve što ih očekuje u idućem razdoblju", poručio je ministar.

Komentirajući uplovljavanje najvećeg američkog nosača aviona u Split Božinović je kazao da je, s obzirom da se radi o brodu na nuklearnim pogon, odluku o tome donijela vlada, dok su sigurnosne institucije u organizaciji posjeta radile sve ono što bi radile i u ranijim takvim slučajevima.

"To je dio višegodišnje vojno-tehničke, u ovom slučaju i pomorske suradnje između dviju vojski", kazao je Božinović, dodajući kako mislim da u ovom trenutku to nije jedini američki brod koji je u hrvatskim vodama i remontnim centrima.