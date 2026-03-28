suradnja SA SAD-OM

Božinović o nosaču aviona u Split: 'To nije jedini američki brod u našim vodama'

L. F./Hina

28.03.2026 u 17:01

Davor Božinović
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je u subotu operativne snage sustava civilne zaštite u Jastrebarskom angažirane na sanaciji posljedica nevremena, istaknuvši važnost koordinacije svih razina u brzom odgovoru na krizne situacije

Na zahtjev Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog aktivirana je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite radi pomoći lokalnim snagama.

Prioritet su najhitniji zahvati, ponajprije sanacija oštećenih krovova stambenih objekata, a Božinović je izrazio zadovoljstvo funkcioniranjem sustava na terenu.

"Vidimo da sustav civilne zaštite funkcionira onako kako je zamišljen. Uz lokalnu inicijativu, prema potrebi se angažira županijska, a u ovom slučaju i nacionalna razina", rekao je Božinović.

Naglasio je kako je cilj što brža sanacija šteta. "Želimo građanima, osobito onima koji su pretrpjeli štetu na imovini, olakšati sve što ih očekuje u idućem razdoblju", poručio je ministar.

Komentirajući uplovljavanje najvećeg američkog nosača aviona u Split Božinović je kazao da je, s obzirom da se radi o brodu na nuklearnim pogon, odluku o tome donijela vlada, dok su sigurnosne institucije u organizaciji posjeta radile sve ono što bi radile i u ranijim takvim slučajevima.

"To je dio višegodišnje vojno-tehničke, u ovom slučaju i pomorske suradnje između dviju vojski", kazao je Božinović, dodajući kako mislim da u ovom trenutku to nije jedini američki brod koji je u hrvatskim vodama i remontnim centrima.

