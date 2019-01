Bošnjaković: Procedura za pomilovanje Huanita Luksetića mogla bi završiti u iduća dva tjedna

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je prije sjednice Vlade u srijedu kako očekuje da bi cjelokupna procedura vezana uz pomilovanja Huanita Luksetića mogla završiti u iduća dva tjedna, nakon čega će predmet biti dostavljen Predsjednici na postupanje

Zatraženo je izvješće od Centra za socijalnu skrb o životnim prilikama te izvješće nadležnog suda, nakon toga će svoje mišljenje izreći Ministarstvo pravosuđa i cijeli predmet uputiti predsjednici, rekao je Bošnjaković.

'Čim to dobijemo napravit ćemo svoje i poslati predsjednici s obrazloženim svojim stavom. Koliko će to trajati ovisit će o Centru za socijalnu skrb, no vjerujem da će to biti u sljedeća dva tjedna', rekao je Bošnjaković.