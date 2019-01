Medicinski kanabis je legalan, ali ga nema u apotekama. Istražili smo u čemu je problem

Slučaj Huanita Luksetića u žižu interesa javnosti lansirao je problem upotrebe medicinskog kanabisa, s kojim se susreću brojni oboljeli od multiple skleroze, ali i drugih bolesti. Upotreba medicinskog kanabisa zakonom je dopuštena, ali je praktički nedostupan pa se oboljeli okreću alternativnim rješenjima, odnosno crnom tržištu. Medicinski kanabis ozakonjen je kako bi olakšao tegobe pacijentima s multiplom sklerozom te oboljelima od malignih bolesti i AIDS-a

'Jedna pošiljka što je stigla nije bila ispravna, onda je došla druga, ali njoj je istekao rok trajanja te se morala povući s tržišta i uništiti. Da se nije morala plaćati, da je bila dostupna, mogla se iskoristiti', smatra predsjednica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske. Medicinski kanabis je skup pa se ljudi okreću crnom tržištu. U oglasnicima na internetu mogu se tako pronaći ponude za ulje od kanabisa, za koje se navodi da ublažava simptome niza bolesti.

'Huanito je jedina osoba koja je to proizvodila i desilo mu se to što mu se desilo. Da je to legalno, da si mi to možemo sami proizvoditi, dvije, tri biljke, bila bi to druga stvar - ili da HZZO refundira barem 50 do 70 posto cijene, puno lakše bi se došlo do toga', smatra Branka Lukić. Dodaje da ovo nije jedini slučaj da oboljeli od multiple skleroze moraju sami snositi troškove svoga liječenja. Predsjednica SDMSH ističe da postoje naznake da će se Ministarstvo zdravstva koje vodi ministar Milan Kujundžić ipak pokrenuti što se tiče medicinskog kanabisa. No to su tek naznake za koje treba pričekati i vidjeti hoće li se realizirati.