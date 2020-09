Bošnjaković o kavi s Petekom i čašćenjima u Klubu: To mi se čini vrlo grozno

Bivši ministar pravosuđa i aktualni saborski zastupnik HDZ-a Dražen Bošnjaković komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, kao i borbu protiv korupcije. Govoreći o inzistiranju predsjednika da premijer mora znati informacije kaže da je to sudar dvaju koncepata i stajališta kako trebaju funkcionirati državna tijela

'Mi sada polemiziramo treba li zakon poštovati ili ne, to nema smisla, predsjednik države nema tu razloga toliko biti u raspravi i kritizirati DORH zašto nisu uhitili kod primopredaje, o tome vode računa operativci koji rade istragu, a jesu li pogriješili to će pokazati daljnji tijek postupka. Svjedoci smo da su se u Hrvatskoj vodili postupci u javnosti predstavljeni na jedan način, a pravni proces je bio potpuno drugačiji', rekao je.

'Postoji trodioba vlasti, pravosuđe treba biti neovisno i premijer Vlade se zalaže i govori da pravosuđe treba funkcionirati neovisno, i nitko se u to ne treba trpati, podržavam to', rekao je Dražen Bošnjaković za N1.

Na pitanje što misli o odlasku ljudi u taj klub i u vrijeme zaključavanja zbog korone kaže da zvuči grozno da netko zove toliko društvo i časti skupim pićem i hranom i nekim drugim stvarima o kojima novinari pišu.

'To nije dobro, ja za takvu praksu ne znam, nisam tamo nikada bio i ako je to zaista istina to je problem i zlouporaba, ako želiš nekoga počastiti ručkom plati iz svog džepa, a ako je poslovni partner onda je to reprezentacija koja mora biti prikazana kako treba. Ovo mi se zaista čini vrlo grozno', komentirao je Bošnjaković.

Korupcija je borba cijelog društva

Na pitanje o političkom kadroviranju kaže da stručnost mora biti jedan od temeljnih kriterija i da je Kovačević to imao, a što je bilo i ključni faktor da bude imenovan.

'Korupcija je borba cijelog društva, a ne samo represivnih tijela. To je zapravo jedan dominantan stav u društvu da se korupcija ne isplati, kada se ona dogodi postupak treba biti brz i učinkovit, a kazne oštre tako da svi oni koji pokušaju to napraviti da se prisjete da se to ne isplati.

Međutim kada stvar dođe do pravosuđa to znači da su preventivni mehanizmi nisu odradili posao koji je bitan. Važna je klima i kultura u društvu da je korupcija nešto što se ne isplati', rekao je.