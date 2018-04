Bojkot državne komemoracije u Jasenovcu treću godinu zaredom, a evo kako je i zašto sve počelo

Predstavnici židovskih, srpskih i antifašističkih organizacija već treću godinu zaredom ne sudjeluju u službenoj državnoj komemoraciji u znak sjećanja na žrtve ustaškog logora Jasenovca, najavljenoj za nedjelju. Ove godine u Jasenovac će ići dan ranije, a Koordinacija židovskih općina posebnu je komemoraciju već održala početkom tjedna zbog Vladina tretmana ustaškog pozdrava 'za dom spremni'. Predsjednica, pak, svoj odlazak obavlja samostalno. Donosimo kronologiju formiranja nekoliko povorki u Spomen-području Jasenovac, što se ponavlja, a kraj podjeli se ne nazire

Umjesto predsjednice Kolinde Grabar Kitarović , koja je u to vrijeme boravila u posjetu Sjedinjenim Državama, ondje je bio njezin izaslanik, dvostruki oskarovac Branko Lustig , čiji je otac kao Židov također stradao u Jasenovcu. Komemoraciji te godine nazočili su predstavnici židovske, srpske i romske manjine, ali od njihovih krovnih predstavnika bio je prisutan samo zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi.

Tijekom komemoracije, kojoj nisu prisustvovali preživjeli logoraši, nije bilo govora, a održan je program u kojemu su, nakon minute šutnje, sudjelovali zbor Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) te dramski i glazbeni umjetnici. Sudionici su do Kamenog cvijeta došli u koloni sjećanja od Memorijalnog muzeja, a skup je završio polaganjem vijenaca i molitvom za žrtve katoličkog svećenika i muslimanskog imama.

Bojkot židovskih i srpskih predstavnika i hrvatskih antifašista, kao predstavnika tri od četiri najveće grupe žrtava ustaškog logora Jasenovca, bio je izraz prosvjeda zbog učestalih ekscesa izvikivanja ustaškog pozdrava, poput onih tijekom prijateljske nogometne utakmice Hrvatske i Izraela u Osijeku te prosvjeda pred Agencijom za elektroničke medije, na koje je vlast reagirala mlako i apstraktnom osudom 'svih totalitarizama'. Oštrije osude ustaškog režima i ustaških zločina te godine pojavile su se naknadno i to nakon zagrebačkog posjeta posebnog izaslanika američkog State Departmenta za pitanje Holokausta, Nicholasa Deana.

Ove godine predsjednica je najavila kako ne ide u Jasenovac, već da će njezin izaslanik biti predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak. Ipak, Kolinda Grabar Kitarović je u petak u tajnosti i bez najave posjetila Spomen-područje te je u knjigu dojmova zapisala kako 'Republika Hrvatska kao demokratska država, nastala na zasadama svih pozitivnih vrijednosti povijesne borbe hrvatskoga naroda za slobodu, među kojima je i antifašizam, bespridržajno osuđuje zločine počinjene u ovom logoru te s poštovanjem trajno čuva sjećanje na sve njegove stradalnike, u jedinstvenoj opredijeljenosti za poštovanje ljudskih prava svih svojih građana, kao jamstva napretka i mira'.

Predsjedničin prethodnik, sada već bivši predsjednik Ivo Josipović, tijekom svojeg mandata u Jasenovac je išao svake godine.

Valja podsjetiti kako predsjednica nije sudjelovala u jasenovačkoj komemoraciji ni 2016., kao ni godinu kasnije, poručivši da 'ne želi sudjelovati u daljnjem intenziviranju ideoloških podjela'. Tom prilikom je kazala kako 'želi to završiti jer drži da politikanstvo ponovno viktimizira njihove žrtve koje zaslužuju dostojanstvo, pijetet i mir'.

Milanovićev udar na predsjednicu

Njezin pak samostalni odlazak u Jasenovac 2015. godine naišao je na kritiku bivšeg premijera i nekadašnjeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića te je izjavio kako su odvojeni odlasci u Spomen-područje upravo započeli s njome.

'Žao mi je što je to započelo s predsjednicom prošle godine, kad je iz šipražja došla u Jasenovac, bez najave, da se od toga ne bi pravila politika. Ali Jasenovac je posljedica sulude zločinačke politike i to ne možemo tretirati kao avionsku nesreću. To je politička tragedija', izjavio je 2015. godine Milanović.

Pritom je podsjetio kako je ranije odlazio na obilježavanje jasenovačke tragedije s nekadašnjom premijerkom Jadrankom Kosor bez problema, ali da kasnije 's ovakvim društvom' to nije bio u stanju učiniti.