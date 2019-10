Blagdan Svih svetih u Zagrebu: Prije nego krenete na groblje, provjerite regulaciju prometa

Sa željom da se blagdan Svih svetih tradicionalno obilježi s punim dostojanstvom, posjetima posljednjim počivalištima najmilijima, iz Grada Zagreba i ovog su 1. studenoga osigurali besplatan prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama koje će prometovati prema većim gradskim grobljima: Kaptol – Mirogoj, Kaptol – Mirogoj – Krematorij, Kvaternikov trg – Srebrnjak, Dubrava – Miroševec, Dubec – Markovo Polje. Prošle godine građani su u velikim kolonama čekali ZET-ove autobuse prema grobljima

Na blagdan Svih svetih, autobusi za groblje Mirogoj i Krematori j će na izvanrednim linijama voziti od 8 do 21 sat, a za Miroševec i Markovo Polje od 8 do 20 sati. Autobusi će od Kvaternikovog trga prema Srebrnjaku voziti od 8 do 21 sat.

Privremena regulacija prometa od 26. listopada do 3. studenog

Privremena regulacija prometa u zonama glavnih gradskih groblja provodi se od 26. listopada od 3. studenog, ovisno o pojedinim grobljima. Na dan 1. studenog 11. u svim ovim zonama na snazi će biti uobičajeni stroži režim ograničenja prometa.

ZONA MIROGOJ

Od subote 26. 10. do srijede 30. 10. i od subote 2. 11. do nedjelje 3. 11., od 7.30 do 21 sati zabranjen je promet motornim vozilima osim redovnih autobusnih linija ZET-a, taksija i vozila s posebnom dozvolom Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea. U četvrtak, 31. 10., zabranjen je promet Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea, osim redovnih autobusnih linija ZET-a. U petak, 1. 11., od 7.30 do 21 sati, zabrana prometa bit će uspostavljena u Aleji Hermana Bollea, Mirogojskom od Rockefellerove do Aleje Hermana Bollea te Remetskom cestom i ulicom Kameniti stol, za sva vozila osim vozila ZET-a, taksija i vozila s posebnom dozvolom.

Prijevoz autobusima bit će iz Bijeničke ulice, Ulicom Hermana Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na autobusnom stajalištu uz arkade te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija. Promet taksijima do Mirogoja bit će dozvoljen samo iz smjera Mirogojske i Ulicom Hermana Bollea u smjeru Bijeničke. Taksijima iz smjera Krematorija prema jugu zabranjeno je skretanje lijevo prema arkadama na Mirogoju, odnosno moraju ići ravno Mirogojskom prema Zvijezdi. Taksiji i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom od Mirogojske do južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru, a vozila iz pravca sjevera (Kameniti stol) moći će ući samo na sjeverni ulaz parkirališta.

ZONA KAPTOL

Od subote, 26. 10. do četvrtka 31. 10., od 7.30 do 21 sati, uspostavit će se zabrana prometa u Ulici Kaptol (osim vozila ZET-a, taksija i dostave), U petak, 1. 11. od 07.30 do 21 sat uvodi se zabrana prometa u ulici Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a. U petak, 1. 11. od 7.30 do 21 sat uvodi se jednosmjeran promet u ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu. Lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu bit će zabranjeno.