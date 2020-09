Bježeći od policije napravio čak 11 prekršaja, pa je kažnjen s 15 dana zatvora i više od 21 tisuće kuna

Zatvorskom kaznom od 15 dana, novčanom od 21.600 kuna i zabranom vožnje od godinu dana kažnjen je 25-godišnjak koji je kod Koprivnice prvo automobilom, a potom i trčeći pokušao pobjeći policiji koja ga je htjela zaustaviti zbog prebrze vožnje

Koprivničko-križevačka policija u petak je priopćila kako je u bjelovarski zatvor predala vozača koji je jučer u Novigradu Podravskom automobilom Kia virovitičkih registracija brzinom od 90 kilometara na sat vozio naseljenim mjestom gdje je brzina ograničena na 40 km/h.Uz to, nepropisno se kretao cestom i pretjecao druga vozila te nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Policija ga je pokušala zaustaviti uz zvučne i svjetlosne signale, na što se on oglušio i nastavio vožnju, no naknadno se zaustavio u mjestu Plavšinac te trčeći pokušao pobjeći, no policajci su ga sustigli.

Vozeći je počinio čak 11 prekršaja - uz spomenute, vozio je bez položenog vozačkog ispita, vozilo mu je bilo neosigurano i istekla mu je prometna dozvola, nije ga registrirao na svoje ime, 'napuhao' je 0,6 promila alkohola i nije imao osobnu iskaznicu.