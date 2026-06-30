Bjelovarski sajam dobio novog direktora, ali bez potpore Grada Bjelovara

Novi direktor Bjelovarskog sajma bit će Dario Turniški, odlučeno je u utorak na sjednici skupštine društva, pri čemu je imenovanje podržala Bjelovarsko-bilogorska županija kao većinski vlasnik sa 60 posto udjela, dok je Grad Bjelovar s 40 posto udjela glasao protiv
Turniški se na tu poziciju javio na javni natječaj, a iz županije navode da je kao mladi menadžer iz privatnog sektora predstavio modernu viziju vođenja sajma.
Župan Marko Marušić istaknuo je da je sajmu potrebna nova vizija vođenja i što brže rješavanje financijskih problema.
"Vjerujem da će mladi menadžer Turniški donijeti novu svježinu, energiju i viziju i da će sajam krenuti naprijed te mu želimo puno uspjeha u radu", kazao je župan.
Grad Bjelovar u priopćenju je poručio da nije glasao protiv osobe, nego protiv principa imenovanja.
"Na ovako odgovorne funkcije trebaju se birati prvenstveno oni koji imaju najviše iskustva i dokazane kompetencije. Politička pripadnost sama po sebi nikada ne bi smjela biti ni prednost ni prepreka, ali nikada ne bi smjela biti važnija od stručnosti, znanja i profesionalnih referenci", navodi se u priopćenju grada.
Prema izvješću za 2025. godinu, Bjelovarski sajam ostvario je ukupne prihode od 1,14 milijuna eura, što je pad u odnosu na 1,22 milijuna eura godinu ranije. Društvo je poslovnu godinu završilo s gubitkom od oko 39.600 eura, dok je u 2024. ostvarena dobit od 18.660 eura. Investicije su smanjene s 532 tisuće eura u 2024. na 58 tisuća eura u 2025. godini.
Na sajamskom prostoru u Gudovcu u 2025. godini organizirano je devet sajamskih manifestacija, a na proljetnom sajmu nastupilo je 412 izlagača iz 12 stranih država, dok je jesenski sajam okupio 341 izlagača.
Dosadašnji direktor Zlatko Salaj ostat će zaposlenik tvrtke.
Prva manifestacija pod vodstvom novog direktora bit će 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam u rujnu.