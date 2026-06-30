Bjelovarski sajam dobio novog direktora, ali bez potpore Grada Bjelovara

Turniški se na tu poziciju javio na javni natječaj, a iz županije navode da je kao mladi menadžer iz privatnog sektora predstavio modernu viziju vođenja sajma.

Župan Marko Marušić istaknuo je da je sajmu potrebna nova vizija vođenja i što brže rješavanje financijskih problema.

"Vjerujem da će mladi menadžer Turniški donijeti novu svježinu, energiju i viziju i da će sajam krenuti naprijed te mu želimo puno uspjeha u radu", kazao je župan.