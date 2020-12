Bivšu državnu tajnicu pod istragom USKOK-a Medved zaposlio kao glavnu savjetnicu u Ministarstvu branitelja na plaću od 14.000 kuna

Bivšu državnu tajnicu u Ministarstvu branitelja Nevenku Benić, koju je Vlada 24. rujna smijenila jer je protiv nje USKOK pokrenuo istragu zbog osnovane sumnje da je umiješana u namještanje polaganja državnih ispita, ministar Tomo Medved je nakon smjene imenovao na dužnost glavne savjetnice u svom Ministarstvu.

Punih tjedan dana trajalo je 'čupanje' odgovora iz Ministarstva branitelja na jednostavno pitanje - jesu li državni tajnici, najbliži suradnici ministra Medveda, nakon što su ove jeseni zbog umiješanosti u skandale smijenjeni ili primorani podnijeti ostavke, ostali raditi u Ministarstvu i ako jesu - na kojim točno radnim mjestima, piše Jutarnji list. Podsjetimo, ministar i potpredsjednik Vlade Tomo Medved je od rujna do kraja studenog, dakle u manje od tri mjeseca, ostao bez čak troje državnih tajnika koji su u hijerarhiji prvi rang ispod njega.

Prošlog su četvrtka iz toga Ministarstva u Jutarnjem najprije dobili pisani odgovor da je Nevenku Benić nakon razrješenja s dužnosti državne tajnice zatražila da je se vrati na prethodno radno mjesto na kojem je bila prije nego je postala državna dužnosnica. S obzirom na to da to radno mjesto, napisali su, više ne postoji, ministar ju je temeljem Zakona o obavezama i pravima državnih dužnosnika rasporedio "n a poslove vezane za skrb o stradalnicima domovinskog rata uvažavajući njezino stručno znanje i iskustvo “. U pisanom odgovoru pojasnili su da je Nevenka Benić u Ministarstvu branitelja zaposlena od osnutka toga Ministarstva 1998. te da je u siječnju 2012. dakle od početka mandata Vlade Zorana Milanovića unaprijeđena na položaj pomoćnice tadašnjeg ministra Freda Matića , a u studenom 2016. u mandatu Tome Medveda dodatno je napredovala na poziciju državne tajnice.

Kako iz toga prilično općenitog odgovora u Jutarnjem nisu mogli razabrati što točno Benić danas radi, glasnogovornici Ministarstva uputili su dodatno pitanje da im precizno odgovori - na koje radno mjesto je Benić nakon što je Vlada smijenila s pozicije državne tajnice zaposlena.

Kako ni nakon šest dana čekanja nije stizao odgovor, nazvali su glasnogovornicu Ministarstva branitelja, a ona je uvjeravala da naše pitanje upućeno šest dana ranije na njezin e-mail - zabunom nije vidjela (!?). Tek kad su dali do znanja da smo iz više neslužbenih izvora iz samog Ministarstva doznali da je Benić imenovana za savjetnicu i da tu informaciju unatoč njihovoj šutnji namjeravaju objaviti, napokon su poslali pisani odgovor. U njemu navode da je Nevenka Benić "rješenjem o privremenom premještaju raspoređena na radno mjesto glavne savjetnice u Upravi za hrvatske branitelje domovinskog rata i članove njihovih obitelji".

Iznos njezine plaće u odgovoru nisu naveli pa su novinari Jutarnjeg sami izračunali sami su plaće državnih službenika definirane Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. Glavi savjetnik u ministarstvu prema toj Uredbi ima koeficijent 3,20 što je najviši koeficijent kojeg jedan državni službenik može imati. Kad se taj koeficijent pomnoži s osnovicom plaće zaposlenih u državnoj službi koja iznos 5.809,79 kuna dolazi se do bruto iznosa od gotovo 18.600 kuna odnosno neto plaće od 12.000 kuna. Pridodaju li se tome dodaci na tridesetak godina radnog staža koliko Benić ima, dolazi se do nešto više do 14.000 kuna neto, što je mjesečna plaća u rangu ministra i samo 2.000 kuna manja od plaće koju je Benić kao državna tajnica imala prije smjene.