Patković je napustio BiH neposredno prije izricanja presude, a u tijeku je i postupak raspisivanja međunarodne tjeralice, potvrđeno je u subotu Hini iz Ureda za odnose s javnošću Suda BiH.

Isti izvor pojasnio je kako je pritvor određen još 24. studenoga, te da je u tijeku raspisivanje međunarodne tjeralice.

Patković je zemlju napustio prije izricanja prvostupanjske presude o čemu Sud BiH nije bio informiran. Nakon presude određena mu je mjera zabrane putovanja i obveza javljanja nadležnoj policijskoj postaji.

Sud BiH nepravomoćno je osudio zapovjednika drugog bataljuna Sedme muslimanske brigade Armije BiH Patkovića zbog ubojstva lokalnog zapovjednika HVO-a Zvonka Rajića. On je bio zarobljen nakon što su snage Armije BiH napale i zauzele selo Dusina kod Zenice 26. siječnja 1993. godine.

Prema presudi Patković je prišao ranjenom Rajiću koji je ležao na zemlji te ga usmrtio pucnjima iz vatrenog oružja.