Bodiroga se oglasio pismom u kojem je zahvalio Studentskom pokretu na povjerenju te objasnio zašto je odlučio prepustiti svoje zastupničko mjesto nekom drugom. Istaknuo je da mu je bila velika čast naći se među 250 kandidata Studentske liste, zato što su ga, kako je naveo, odabrali ljudi koji su predvodili borbu za političke promjene u Srbiji, prenosi Klix.ba .

'Počašćen sam činjenicom da su oni koji su predvodili borbu za slobodu i podnijeli najveće žrtve prepoznali i mene kao nekoga tko može pridonijeti zajedničkim naporima da oslobodimo našu domovinu od vladavine mafije', napisao je.

Naglasio je da je kandidaturu prihvatio u dogovoru s pokretom, ali da nije skrivao da se neće moći posvetiti zastupničkom radu. 'Studentski pokret odmah sam nakon prihvaćanja kandidature obavijestio da zbog brojnih obveza neću moći preuzeti i zastupnički posao', objasnio je.

Ostaje uz studente i najavljuje podršku predsjedničkom kandidatu

Bodiroga smatra da Studentski pokret sada mora ispuniti obećanja koja je dao građanima nakon izborne pobjede 25. listopada. Zato, poručuje, zastupnička mjesta trebaju pripasti ljudima koji se mogu potpuno posvetiti radu u parlamentu. 'Smatram da je odgovorno da ne zauzimam mjesto onih koji u zastupničkom radu mogu dati mnogo veći doprinos nego ja', naveo je.

Iako se povlači iz Skupštine, naglasio je da ostaje privržen vrijednostima Studentskog pokreta. Podržat će i njegova kandidata za predsjednika Srbije Radomira Saičića, a spreman je aktivno sudjelovati u izbornoj kampanji.

Na kraju pisma povukao je paralelu sa svojom košarkaškom karijerom.

'Ponosan sam što sam bio u košarkaškoj reprezentaciji Srbije koja je postala svjetski prvak, ali sam jednako tako ponosan što mi je ukazana čast i povjerenje da budem i u reprezentaciji slobode koja je pobijedila u ovoj najvažnijoj utakmici u našem životu', poručio je.

Bodiroga je na Studentskoj listi bio na 21. mjestu i sudjelovao je na konstituirajućoj sjednici Skupštine Srbije. Njegovu ostavku trebao bi u ponedjeljak, 30. studenoga, razmatrati nadležni parlamentarni odbor.