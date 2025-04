Bivši ukrajinski časnik dao ostavku pa progovorio: Dobivamo sve kriminalnije naredbe

U intervjuu je ratni veteran istaknuo da su Sirski i njegovi suradnici preuzeli kontrolu nad vojskom do razine 'mikroupravljanja', često izdajući zapovijedi koje vojnike prisiljavaju na odmor i smještaj u neposrednoj blizini bojišnice, što, smatra on, predstavlja ozbiljnu prijetnju njihovoj sigurnosti.

'Glavni stožer je naredio da se vojnici , nakon završene smjene na prvoj liniji bojišnice, ne mogu povući u zaleđe na odmor, već da se moraju odmarati samo 50 metara od fronta', rekao je Krotevič. To je, dodaje, najčešće bilo u osmatračnici voda – gotovo na samom rubu borbene linije.

Po povratku na front postao je sve otvoreniji u svojim kritikama, prozivajući vojne zapovjednike koje je smatrao neodgovornima prema životima vojnika. Za Guardian je rekao da je '70 posto njih donijelo odluku o napuštanju vojske' jer zapovjednici i dalje 'od vojnika traže ono što sami ne bi nikada učinili'. Kao bivši ratni zarobljenik, on je jedan od rijetkih s pravom na povlačenje iz službe.

'Kriminalno neznanje'

Takva praksa, upozorava, 'ozbiljno ugrožava živote svih tih ljudi'. Optužio je vojno vodstvo za 'kriminalno neznanje' jer, kako kaže, ne razumiju suvremena ratna pravila, osobito funkcioniranje FPV dronova i kliznih bombi.

Ekspanzija upotrebe FPV bespilotnih letjelica – s dometom do 22 kilometra – te ruskih kliznih bombi, koje Ukrajina još uvijek teško zaustavlja, znatno je proširila dubinu bojišnice. No Krotevič tvrdi da ukrajinski zapovjednici nisu adekvatno reagirali na to.

'I dalje razmišljaju kao da je u tijeku Drugi svjetski rat. Odbijaju priznati nove metode ratovanja', rekao je. Dodao je da Sirski svoje postupke pravda propisima iz 2016., kada je 'rat bio potpuno drugačiji'.

Slično razmišljanje, smatra Krotevič, utjecalo je i na pozicioniranje viših zapovjedništava. U jednom trenutku čak je i stožer brigade Azov pogođen, unatoč upozorenjima iz postrojbe koja je tražila povlačenje zbog ruskog napredovanja. 'Izričito su nam rekli ne – i uslijedio je izravan pogodak.'