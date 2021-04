Bivši udomitelj djevojčice koju su teško ozlijedili roditelji u suzama: 'Kad bih ju zagrlio ne bih ju nikad više pustio'

Udomitelj je djevojčicu imao od trećeg mjeseca njezina života. Rekao je da je bila mali anđeo, a sada kada bi je zagrlio, ne bi je više nikada pustio

U njegovu je domu boravila od trećeg mjeseca života, pa do studenog prošle godine, kada je vraćena biološkim roditeljima.

''Pa dijete vam je to, pa to je anđeo mali, dijete normalno, dijete zdravo, pravo, ma nema, ne može se zamisliti, razumijete me'', prepričao je udomitelj o ponašanju djevojčice kada je on skrbio za nju u Dnevniku Nove TV.