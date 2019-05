Bivši Trumpov strateg: Etnonacionalisti, rasisti, anti-semiti, nećemo surađivati s tim ljudima

Heroj populističkih stranaka i bivši strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Bannon rekao je u četvrtak kako nikada ne bi surađivao sa strankama koje promoviraju "etnonacionalizam" ili rasizam

Otkako je napustio Bijelu kuću 2017., Bannon se usredotočio na rad s europskim populistima te je osnovao Pokret, radnu jedinicu u Bruxellesu koja će davati potporu populističkim i anti-establišment strankama na europskim izborima.

Distancirao se od stranaka poput ekstremno desne Zlatne Zore iz Grčke te mađarske stranke Jobbik, ali je naglasio "potporu" mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i talijanskom ministru unutarnjih poslova Matteu Salviniju, čelniku desne stranke Liga.

Rekao je da neke stranke, poput njemačke Alternative za Njemačku (AfD), "možda imaju sumnjive korijene i možda su započeli s nekim upitnim čelnicima, no rade kako bi izašli iz toga te im izražava potporu".

Tijekom intervjua koji je trajao sat vremena, Bannon, inače glasan kritičar 'mainstream' medija, rekao je kako započinje dan čitanjem "tradicionalnih novina" poput Financial Times, The New York Times, i The Guardian, unatoč tome što smatra da "ponekad imaju nepravedne predrasude".