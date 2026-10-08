Bivši direktor HAC-a saznao kaznu: Nagodila se još dvojica, čeka se odluka o Škoriću

Trojica okrivljenika iz afere pogodovanja u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica, među kojima je i direktor Sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvijo Čamber, nagodili su se s Uskokom u zamjenu za blaže kazne, doznaje se na Županijskom sudu u Zagrebu

Silvijo Čamber je nakon priznanja krivnje i nagodbe s tužiteljstvom osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Uz to, Čamber mora platiti sporednu kaznu u iznosu od 17.500 eura, a oduzeta mu je i protupravno stečena imovinska korist od 21.9000 eura. Također mora platiti i troškove postupka u iznosu od 3000 eura. Umirovljeni profesor zagrebačkog Prometnog fakulteta Anđelko Ščukanec sporazumno je osuđen na jednu godinu zatvora uvjetno na tri godine te mu je određena sporedna novčana kazna od 85.000 eura, kao i plaćanje troškova postupka u iznosu od 5000 eura. Pored toga, Škukančeva tvrtka Chemosignal osuđena je na novčanu kaznu od 10.000 eura i trošak postupka u iznosu od 1000 eura. Pročelnik Zavoda za prometnu signalizaciju Darko Babić osuđen je na 10 mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine te 3000 eura sudskih troškova.

Troškovi privatnih potreba S tužiteljstvom se nagodio i bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić no postupak protiv njega je u odnosu na ostale okrivljenika razdvojen te će sporazumna presuda biti objavljena idućeg tjedna. Uskok je ranije, nakon provedene istrage, izvijestio da je Ščukanca, kao vlasnika Chemosignala i bivšeg predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, teretio da je od 2023. do lipnja 2025. tražio od Čambera da pogoduje njegovoj tvrtki. Zauzvrat mu je, prema tvrdnjama Uskoka, ponudio financiranje radova i opremanja kuće, što je Čamber i prihvatio pa je Šćukanec preko svoje tvrtke za to platio najmanje 21.900 eura. Zauzvrat je Čamber tražio da tvrtka Chemosignal bude angažirana kao podizvođač na na poslovima koje nije dobila na natječaju. Uskokova optužnica teretila je Ščukanca da je tijekom 2024. od bivšeg predsjednika Hrvatskih cesta Josipa Škorića tražio da pogoduje njegovoj tvrtki i zauzvrat mu ponudio snositi "troškove privatnih potreba".

Korištenje autoriteta Tako je Šćukanec, u dogovoru sa Škorićem, tijekom travnja i svibnja 2024. "korištenjem autoriteta" tražio od predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju na Fakultetu prometnih znanosti (FPZ) Darka Babić, da se troškovi ugostiteljskih usluga koje su koristili Škorić i njegovo društvo od preko 3911 eura podmire s računa fakulteta. Uskokova optužnica pak teretila je Babića da je odobrio to plaćanje znajući da se ovi troškovi ne odnose na usluge korištene za potrebe Fakultetu prometnih znanosti koji je na taj način oštećen za navedeni iznos. Prema Uskokovoj optužnici, na teret Ščukanca i njegove tvrtke podmireni su i Škorićevi hotelski troškovi u Rovinju od 997 eura, kao i zrakoplovne karte u iznosu od 2424 eura. Osim toga je, tijekom srpnja 2024. Ščukanec dogovorio kupnju automobila rođaku Josipa Škorića uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio kupoprodajne cijene od gotovo 40.899 eura. Škorić je zauzvrat "poduzeo radnje" kako bi HAC nabavio sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, a da se potom poslovi na tom sustavu osiguraju osobama i tvrtkama povezanima sa Šćukancem.