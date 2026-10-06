Josip Škorić ne odlazi iz Hrvatskih cesta unatoč dvjema optužnicama: Sad je uzeo bolovanje

Dok je boravio u pritvoru nakon prvog uhićenja, bivši šef Hrvatskih cesta koristio je plaćeni godišnji odmor. Sad je uzeo bolovanje kako bi izbjegao potpisivanje slabije plaćenog ugovora
Protiv bivšeg šefa uprave Hrvatskih cesta, Josipa Škorića podignuta je druga optužnica, jer je svojim radnjama oštetio upravu tu tvrtku. No, paradoksalno, on i dalje radi u Hrvatskim cestama.
Kako doznaje 24sata, zaposlen je kao savjetnik, a plaća mu je 3500 eura. Navodno ga se Hrvatske ceste žele riješiti, ali on se ne da. Navodno mu je prije ljeta ponuđen ugovor na niže, inženjersko radno mjesto. No, on ga je odbio potpisati te je umjesto toga otvorio bolovanje. Sad mu je ponovno ponuđen isti ugovor.
Isto nedjelo, druga optužnica
Škorić je danas dobio drugu optužnicu zbog zloporabe položaja i ovlasti te primanja mita. Optuženi su još njegov bratić Zoran Škorić, predsjednik uprave Osijek-Koteksa, i Sanda Bajtl, bivša direktorica tvrtke Structivo.
"Dogovoreno je da će Zoran Škorić i Bajtl davati Josipu Škoriću materijalne nagrade na način koji on odredi kao protuuslugu za zaključenje poslova izvođenja radova koje će Hrvatske ceste sklopiti s trgovačkim društvom iz Osijeka, a na kojim poslovima će to društvo kao podizvođača angažirati društvo u kojem je Bajtl direktorica", stoji u Uskokovu priopćenju.
Godišnji odmor u pritvoru
Radi se o najmanje dva posla vrijedna 10 milijuna eura. Osijek-Koteks je do radova prepustio tvrtki Structivo, čija je direktorica platila Škoriću radove na obiteljskoj kući te proslavu u restoranu. Bratić mu je, pak, kupio automobil vrijedan 70.000 eura. Osijek-Koteks je navodno prošao na namještenim natječajima s ponudama većima od procijenjene vrijednosti nabave, da bi poslove na kraju prepustio tvrtk bez kadrova i referenci.
Desetak dana prije prvog uhićenja, Škorić je dao ostavku na mjesto šefa uprave. Dok je bio u istražnom zatvoru, koristio je plaćen godišnji odmor.