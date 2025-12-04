Bivša šefica EU diplomacije podnijela ostavku

Bivša šefica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini dala je ostavku na mjesto rektorice učilišta College of Europe nakon otvaranja istrage o prijevari, objavila je u četvrtak u e-poruci osoblju, studentima i bivšim studentima, koju je na uvid dobio Reuters.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) ovog je tjedna optužio Mogherini, rektoricu poslijediplomskog europskog učilišta, i još dvije osobe za prijevaru u javnoj nabavi i korupciju. Njezin odvjetnik rekao je da Mogherini poriče krivnju i surađuje s istražnim tijelima. Tri osobe pritvorene su u utorak u sklopu istrage EU-a i puštene traje istraga, priopćio je EPPO, dodajući da ne smatra da postoji rizik od bijega.

EPPO je kao drugu dvojicu osumnjičenika naveo višeg člana osoblja na College of Europe u Brugesu i višeg dužnosnika Europske komisije. Tri izvora rekla su Reutersu da je jedan od pritvorenika visoki diplomat EU-a Stefano Sannino. Istragom se pokušava utvrditi je li College of Europe, elitna obrazovna ustanova u kojoj se školuju mnogi dužnosnici EU-a, bio unaprijed obaviješten o kriterijima odabira u natječajnom postupku i jesu li predstavnici Collegea imali dovoljno razloga vjerovati da će im biti dodijeljena provedba projekta, prije službene objave natječaja. Federica Mogherini bila je potpredsjednica EK-a i visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost od 2014. do 2019., a od 2020. je rektorica College of Europe. Stefano Sannino je jedan od najiskusnijih europskih diplomata. Bio je glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) od 2021. do ove godine, kada je preuzeo Glavnu upravu Komisije za Bliski istok, sjevernu Afriku i Zaljev. "Sve se osobe smatraju nevinima dok im nadležni belgijski sudovi ne dokažu krivnju", naglasio je EPPO. Belgijska policija pretražila je u utorak na zahtjev EPPO-a prostorije EEAS-a i College of Europe u Brugesu zbog sumnje da je ta prestižna poslijediplomska visokoškolska ustanova unaprijed dobivala informacije o natječaju za osposobljavanje diplomata.

