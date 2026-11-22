Premda izraelska vojska u priopćenju objavljenom na Telegramu 'oštro osuđuje ovakve nasilne činove', a u njemu spominje i četvrto selo na jugu Zapadne obale, upravo se vojsku više puta optuživalo da ne čini dovoljno kako bi spriječila napade i nasilje doseljenika na Zapadnoj obali, koji su se intenzivirali nakon početka rata u Gazi.

Na videosnimkama se vide požari i grafiti koji upućuju na ilegalnu doseljeničku ispostavu koju je vojska nedavno uklonila. Prema medijskim izvješćima, doseljenici su zapalili i poljoprivredni objekt na sjeveru Zapadne obale.

Gadi Eisenkot, čelnik centrističke stranke Yashar, kojemu je povjerena zadaća sastavljanja nove izraelske vlade, osudio je napade, koje je nazvao 'židovskim terorizmom'. Optužio je počinitelje da destabiliziraju regiju i ugrožavaju ljudske živote.

Eisenkot: Zapadna obala na rubu bezakonja, za to su krivi Ben-Gvir i Smotrich

Eisenkot je pozvao na stroge kazne za nasilne doseljenike te za stanje na terenu okrivio ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra financija Bezalela Smotricha, ustvrdivši da su Zapadnu obalu doveli na rub bezakonja. Dvojica krajnje desnih ministara u vladi premijera Benjamina Netanyahua zagovaraju aneksiju palestinskog teritorija koji je Izrael okupirao, a pružaju i potporu radikalnim doseljenicima na Zapadnoj obali.

Stanje na Zapadnoj obali znatno se pogoršalo nakon napada koje je Hamas predvodio na Izrael 7. listopada 2023. i rata u Gazi koji je uslijedio. Prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva, od tada je izraelska vojska u operacijama i napadima ubila više od 1100 Palestinaca.

Značajno je poraslo i nasilje radikalnih izraelskih doseljenika nad Palestincima i njihovom imovinom. U petak navečer pripadnik osiguranja izraelskog naselja pucao je na dvojicu Palestinaca u blizini naselja i ubio jednoga od njih, izvijestili su palestinski izvori.