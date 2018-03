Biskupi pozvali na zajedničko angažiranje za zaustavljanje iseljavanja Hrvata iz BiH

Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić i mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić pozvali su u srijedu predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini da se zajednički angažiraju kako bi zaustavili val iseljavanja iz te zemlje, jer je u 2017. iselilo tisuće Hrvata

Biskup Perić je istaknuo kako crkva nastoji poduzeti potrebne korake, te je pozvao državne institucije da se uključe kako bi se zaustavilo iseljavanje.

'Previše nabijamo negativno klimu, ispada da dolazi Sudnji dan. Dajmo malo više volje za život u ovim prostorima, a onda pomozimo i da ti naši političari budu odgovorni u svojem odnosu prema svojem zadatku i ljudima', rekao je nadbiskup Puljić.

Po njegovim riječima problem odlaska povezan je s brojnim čimbenicima, ali i s time da se nije 'naučila voljeti vlastita gruda'.

'Ono što se voli, za to se žrtvuje. Izgubili smo to što su nama stari baštinili. Oni su za tu grudu ginuli, na njoj umirali, a mi to ne znamo cijeniti', rekao je vrhbosanski nadbiskup.

Prema podacima katoličke Crkve u 2017. broj katolika u Bosni i Hercegovini, koji su u najvećem broju Hrvati, smanjio se za 13.650 i sada ih je 376.591, što je posljedica nastavka trenda iseljavanja i negativnih demografskih kretanja izazvanih lošim stanjem u zemlji.

Kako je priopćeno nakon zasjedanja biskupske konferencije BiH u BiH, biskupi su izrazili žaljenje što je Istanbulska konvencija usvojena u BiH bez šire rasprave u kojoj bi bile uključene Crkve i vjerske zajednice.

Izrazili su potporu biskupima u Hrvatskoj i 'svim ljudima koji se zalažu za istinsko vrednovanje života, obitelji i bračnog zajedništva muškarca i žene na temelju naravnog zakona i Božje objave'.