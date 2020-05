Zagreb i Beograd su "stupovi stabilnosti" i mira u ovom dijelu Europe i bez njihove suradnje teško je očekivati da dijelovi regije iziđu iz stanja "nedovršenog mira" i "zamrznutog konflikta", ocijenio je novi hrvatski veleposlanik u Srbiji Hidajet Biščević

Ukoliko se otklone politizacije, izbjegne stalno obnavljanje medijske i verbalne buke te ako se držimo temeljnog načela međunarodnih odnosa o nemiješanju u unutarnje poslove, povijest ne mora ostati trajni izvor razdora Srbije i Hrvatske, rekao je Biščević u intervjuu za beogradski list "Danas".

On je istaknuo da ne idealizira Europsku uniju, jer "nije magična krpa koja briše razlike, pa i one povijesnog sadržaja", ali i istaknuo kako EU nudi "Beogradu i Zagrebu pomak od povijesti" i priliku da se okrenu "drugim paradigmama i drugim vrijednostima, da povijest ostavimo povijesti i da nam povijest ne bude kočnica današnjice i sutrašnjice". On je kao pitanja od iznimne važnosti istaknuo zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji i Hrvatskoj, istaknuvši da to na mnogo načina postaje mjera "demokratskih i europskih kapaciteta" dviju država.