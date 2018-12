'Bilo je ugodno raditi u školi dok nisu nasrnuli svi liberalni propisi'

'Radim u toj školi preko 30 godina, uvijek mi je bilo ugodno raditi u školi. Osobito dok nisu nasrnuli svi liberalni propisi koji su doveli do toga da nekoliko učenika zlostavlja većinu učenika, nastavnike, osoblje u školi čak i građane na ulici...', kazao je Franjo Dragičević, nastavnik Tehničke škole Čakovec koji je dobio opomenu pred otkaz jer se fizički sukobio s učenicima

'U jednom od tih razreda provokacije traju od početka školske godine, u tom razredu imam po tri sata tjedno. Ja sam pokušavao učenike upozoravati da to nije dobro, da ne nosi dobru poruku o njima, njihovim roditeljima i kraju u kojem žive. Nisam uspio, prešao sam na neke druge metode na što se ne obaziru i uporno i trajno pojačavaju tempo... Svaki put kad se okrenem prema ploči dobivam predmete u ploču. Tog dana sam nakon tri mjeseca i 200-tinjak upozorenja odreagirao kako sam odreagirao, kao čovjek. Nakon svega me je bilo sram, ali sam bio svjestan da će se iz toga stvoriti priča koja će biti dobra za ovu našu zemlju,' kaže Dragičević za N1.

'Postojeći sustav ne štiti nastavnika, on je potpuno nemoćan. To pokazuje već 20 godina. Treba li proći još 30 ili 100 godina? Zašto? Zato što ravnatelji izbjegavaju dostaviti informacije o problematičnim učenicima. Oni se ravnaju načelom 'Gore pazi, dolje gazi'. To se svodi na to da dovedete dijete pedagogu koji je potpuno nemoćan jer ga svi mehanizmi koče da učini nešto. To je ozbiljna delikvencija. Takvim učenicima treba pomoć, nastavnici nisu osposobljeni i naš poziv nije da to radimo. Naš poziv je da obrazujemo djecu', zaključuje.