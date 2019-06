Bijesni Nijemci udarili na policiju usred ugljenokopa: Što zapravo traže?

Masovni prosvjedi zbog presporog implementiranja promjena u energetskoj politici i pomaka prema obnovljivim izvorima energije preplavili su tijekom vikenda Njemačku i neke druge europske države, a do sukoba s policijom došlo je u velikom njemačkom rudniku Garzweiler koji bi se, unatoč nedavnim obećanjima o gašenju njemačkih elektrana na ugljen, još godinama trebao širiti

Početkom godine Njemačka je najavila da će najkasnije do 2038. ugasiti sve svoje elektrane na ugljen. Ta je najava samo dio veće njemačke strategije okretanja prema obnovljivim izvorima, iz kojih je lani došlo više 40 posto proizvedene energije, čime su prvi put premašili energiju koja se dobija od ugljena. Njemački ministar gospodarstva i energetike Peter Altmaier u siječnju je poručio da 'manje CO2' znači 'više novih poslova' te sigurnu opsrkbu energijom po prihvatljivoj cijeni. Još 2011., nakon tragedije u nuklearnoj elektrani u japanskom gradu Fukušimi , Njemačka je najavila i zatvaranje nukearnih elektrana.

Neke procjene njemačkih instituta govore da će dosad odobrena područja za iskorištavanje ugljena biti dovoljna za potrebe buduće njemačke proizvodnje energije, no energetska kompanija RWE , koja upravlja spomenutim rudnikom, je te procjene nazvala 'jednostavno pogrešnima'. Proces raseljavanja stanovništva je u tijeku već godinama i bilo bi 'neodgovorno' sada ga zaustaviti, smatraju u RWE-u.

Nakon sastanka Vijeća francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da su se velike države poput Francuske, Njemačke i Ujedinjene Kraljevine složile oko rezanja neto emisije ugljik-dioksida na nulu do 2050. godine, ali da su se tome usprotivile istočnoeuropske članice poput Mađarske i Poljske koje jako ovise o fosilnim gorivima. Trenutni ciljevi EU, koji su postavljeni prije Pariškog sporazuma 2015. pozivaju na 40-postotno smanjenje emitiranja CO2 i drugih stakleničkih plinova do 2030., no ekološki aktivisti ističu da taj cilj nije niti izbliza dovoljan da bi se globalno zatopljavanje zadržalo samo na dodatnih 1,5°C do kraja stoljeća, što je cilj postavljen 2015.

Lanjski izvještaj Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), tijela Ujedinjenih naroda, pokazuje da je i taj cilj već premašen. Prema nekim stručnjacima čije izjave prenosi Deutsche Welle, bez oštre reakcije prosječna temperatura će do kraja stoljeća porasto za 4°. Članice Unije su prošlog tjedna uspjele postići tek labavi neobvezujući dogovor da bi do 2050. EU trebala dosegnuti neto neutralnost u emitiranju ugljikovih spojeva.

Prema analizi koja je objavljena u jesen prošle godine, EU bi do 2030. trebala smanjiti svoje emitiranje stakleničkih plinova za 55 do 60 posto u odnosu na razinu iz 1990. kako bi dosegnula željeu neutralnost do 2050. Dobar dio te promjene trebao bi doći korištenjem solarne i energije vjetra čije bi se iskorištavanje u idućih tri desetljeća trebalo povećati za barem 80 posto.