Sve je gore u migrantskom kampu Vučjak, Crveni križ povukao osoblje

U kampu za ilegalne migrante Vučjak kod Bihaća stanje izmiče kontroli jer je tamo sada smješteno više od dvije i pol tisuće ljudi, a Crveni križ je iz sigurnosnih razloga odlučio povući svoje osoblje koje je do sada skrbilo o migrantima i osiguravalo im prehranu i najnužniju zaštitu, objavili su u četvrtak mediji u Bosni i Hercegovini.

Tajnik Crvenog križa u Bihaću Selam Midžić izjavio je kako se u kampu, koji je planiran za prihvat 800 do 1000 izbjeglica, sada našlo njih gotovo tri puta više, nakon što je policija provela racije i iz središta Bihaća odvela ka Vučjaku sve migrante koji su boravili na otvorenome odnosno imali smještaj u kampovima Miral i Bira, koji su za to predviđeni.

On je kazao kako je policija samo u srijedu dovela u Vučjak oko 1700 migranata, a tamo ih je već bilo najmanje 700. Zbog toga je i prostor predviđen za blagovanu morao biti prenamijenjen u smještajni. Zalihe hrane mogu potrajati samo iduća tri do četiri dana i to pod uvjetom da se migrantima daje samo po jedan obrok.