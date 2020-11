BiH: Ministar zdravlja za lockdown, ministar unutarnjih poslova protiv

Ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara usprotivio se u ponedjeljak zahtjevima za uvođenje policijskog sata s ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusom dok je istodobno entitetski ministar zdravlja Vjekoslav Mandić otvoreno pozvao na stroge restrikcije, uključujući lockdown.

"Nema nikakve logike uvoditi policijski sat u ovom trenutku, pogotovo ako bi se uvodio u kasnim noćnim satima", izjavio je Čampara komentirajući najave kako će entitetski krizni stožer u utorak uvesti nove mjere ograničenja ne bi li se zaustvio stalni dnevni rast broja zaraženih te umrlih.

U BiH su tijekom vikenda od posljedica zaraze koronavorusom umrle čak 73 osobe a od toga samo u Federaciji BiH njih 52.

Dnevni broj novozaraženih u proteklom tjednu varirao je između 1700 i iznad 1900 osoba. Iz kriznog stožera procurile su najave kako će nove mjere koje bi na snazi trebale biti od srijede značiti dodatna ograničenja broja ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenim prostorima kao i na otvorenome ali i neka ograničenja kretanja.

To je potaknulo nagađanja kako će uslijediti i uvođenje policijskog sada no ministar Čampara tvrdi kako je to u postojećim okolnostima besmisleno i bespotrebno jer će samo naštetiti gospodarstvu.

Predložio je da se umjesto toga zabrane skupovi koje političke stranke organiziraju uoči lokalnih izbora zakazanih za 15. studenog. "Bolje bi bilo da su zabranili predizborne političke skupove još prije mjesec dana", kazao je Čampara.

Za razliku od njega federalni ministra zdravstva Mandić inzistira na tome da su oštre mjere neizbježne uključujući tu i lockdown ukoliko se želi spriječiti slom zdravstvenog sustava jer je očevidno da se stanovništvo ne pridržava mjera koje su do sada propisane.

Sugerirao je kako bi bilo najbolje na razini Federacije proglasiti stanje prirodne nesreće a nakon toga bi županije imale ovlasti uvoditi zabranu kretanja čime bi se smanjila i mogućnost cirkulacije virusa.

"Ne možemo mi (liječnici) ući u noćni klub ili restoran gdje gostuje neka zvijezda i tisuću ljudi se zabavlja. I uz to svatovi, sve fešte. Narodu preča zabava od zdravlja", kazao je Mandić za televiziju N1 dodajući kako će za sve biti kasno dođe li se do brojke od pet tisuća zaraženih dnevno.