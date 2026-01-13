Biciklist ozlijedio mozak, odšteta mu skresana s 50 na 10 tisuća eura: Postali ste noćna mora

'Biciklisti su postali noćna mora u Dublinu, izjavio je sudac James O’Donohoe smanjivši odštetu od 50.000 eura dodijeljenu biciklistu, koji je zadobio ozljedu mozga nakon sudara s motociklom, na 10 tisuća eura. Njegova izjava izazvala je zgražanje u Irskoj, aposebno među bicikistima
Sudac je zaključio da je ozlijeđeni biciklist bio uglavnom odgovoran za nesreću koja se dogodila u 6 sati ujutro, jednog rujanskog jutra 2020. godine, i u kojoj je uz ozljedu mozga zadobio još 12 drugih ozljeda.
‘Nikad ne znaš što će biciklisti učiniti, niti možeš predvidjeti što će učiniti. Biciklisti su postali noćna mora u Dublinu’, rekao je sudac O’Donohoe na Građanskom sudu u Dublinu, javlja Irish Times.
Rekao je da, kao netko tko vozi automobil po gradu, ima pravo uzeti u obzir i vlastita iskustva kao vozača. Odvjetnik Emmet Carty, koji je zastupao 50-godišnjeg građevinskog radnika i ozlijeđenog biciklista Ioana Giurgilu, rekao je sucu O’Donohoeu da se njegov klijent slabo sjeća nesreće, ali da sud ima na raspolaganju nalaze i snimke s kamere o tome kako je do nesreće došlo.
Carty je naveo da je dash-cam snimka okrivljenika, vozača motocikla Marka Finnegana, otkrila dokaze o nemaru s njegove strane te je, uz suca O’Donohoea, priznao da snimka pokazuje i suodgovornost Giurgile.
Tijekom unakrsnog ispitivanja biciklist je priznao da nije nosio kacigu ni reflektirajući sigurnosni prsluk, da na biciklu nije imao upaljena svjetla te da nije dao nikakav znak namjere da skrene udesno iz zajedničke autobusno-biciklističke trake u putanju vozila koja su dolazila iza njega. Sudac O’Donohoe smanjio je njegovu odštetu od 50.000 eura za ozljedu mozga na 10.000 eura, uz dodatna smanjenja od 80 posto vezana uz druge ozlijede što je rezultiralo ukupnom odštetom od 17.628 eura za biciklista.
Sudac je rekao da uzima u obzir činjenicu da je motociklist očito vidio biciklista i da je zatrubio nakon što ga je vidio kako se u zajedničkoj autobusno-biciklističkoj traci ponaša nepredvidivo, ali da pritom nije smanjio brzinu na razinu na kojoj bi možda mogao izbjeći sudar.
Ciarán Cannon, predsjednik organizacije Irski biciklisti, rekao da su sučevi komentari ‘duboko razočaravajući’.
‘Duboko je uznemirujuće i razočaravajuće čuti člana pravosuđa kako o biciklistima govori na tako omalovažavajući način.Biciklisti su među najranjivijim sudionicima prometa na našim cestama, ljudi koji samo pokušavaju sigurno doći kući u okruženju koje je često neprijateljsko i opasno’, rekao je.