Biciklist ozlijedio mozak, odšteta mu skresana s 50 na 10 tisuća eura: Postali ste noćna mora

Sudac je zaključio da je ozlijeđeni biciklist bio uglavnom odgovoran za nesreću koja se dogodila u 6 sati ujutro, jednog rujanskog jutra 2020. godine, i u kojoj je uz ozljedu mozga zadobio još 12 drugih ozljeda.

‘Nikad ne znaš što će biciklisti učiniti, niti možeš predvidjeti što će učiniti. Biciklisti su postali noćna mora u Dublinu’, rekao je sudac O’Donohoe na Građanskom sudu u Dublinu, javlja Irish Times.

Rekao je da, kao netko tko vozi automobil po gradu, ima pravo uzeti u obzir i vlastita iskustva kao vozača. Odvjetnik Emmet Carty, koji je zastupao 50-godišnjeg građevinskog radnika i ozlijeđenog biciklista Ioana Giurgilu, rekao je sucu O’Donohoeu da se njegov klijent slabo sjeća nesreće, ali da sud ima na raspolaganju nalaze i snimke s kamere o tome kako je do nesreće došlo.