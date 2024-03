Bespravna gradnja na kultnom otočiću u obliku srca: Čini se da netko gradi pristanište

Čitatelj koji je poslao fotografije portalu Morski.hr , kaže kako je riječ o poziciji gdje ljeti sidri najviše nautičara. 'Obala je potpuno divlja i prekrasna. Međutim, ove godine kada se netko odvažio na pripremu za izgradnju mola tako što je pobacao u more plastične vreće punjene sipkim materijalom u formaciji koja asocira na obrise mola', kaže čitatelj ovog portala.

Osim što je nenaseljen, Galešnjak nema nikakve turističke objekte niti bilo kakve zgrade. Na otočiću je generalno zabranjena gradnja, no vlasnici tamošnjih parcela obrađuju maslinike.

Morski.hr podsjeća da je na susjednom otoku Bisaga Mala već došlo do betoniranja čitavog obalnog pojasa. Sud je presudio vlasniku za devastaciju otoka, no on je pritvoren tek nakon sedam godina. Netko je na otočnoj rivi u međuvremenu stavio natpis na engleskom jeziku da je otok privatan, a pristup zabranjen.