Beyonce i Jay Z ponovno u Hrvatskoj: Slavna pjevačica 39. rođendan proslavila intimnom večerom na otoku ljubavi - Galešnjaku

Da ih je Hrvatska očarala i prilikom prvog posjeta i to 2009. godine, bilo je jasno kada je jedan od najutjecajnijih glazbenih parova današnjice, Beyonce i Jay Z, svojoj tek rođenoj kćeri dao ime Blue Ivy i to po bršljanu s otoka Hvara, a upravo u našoj zemlji slavna je pjevačica odlučila proslaviti svoj 39. rođendan. Iako su se svim silama trudili sačuvati od javnosti podatak da su stigli na Jadran, to im nije uspjelo

S povećim osiguranjem stigli su 11 godina nakon njihovog prvog posjeta Hrvatskoj ponovno na Jadran, a iako su se svim silama trudili da njihov dolazak prođe nezamijećeno, u tome nisu uspjeli. Beyonce i Jay Z ne kriju oduševljenost Hrvatskom, te je upravo u našoj zemlji velika glazbena zvijezda odlučila proslaviti svoj 39. rođendan.

Kako donosi Zadarski.hr, a koji je u posjedu paparazzo fotografija slavnog para, Beyonce je svoj 39. rođendan proslavila još u petak i to na Malim Bisagama, u neposrednoj blizini otoka Galešnjaka, koji je zbog svog srcolikog oblika poznat u cijelom svijetu kao otok ljubavi. Pjevačica i njezin suprug, reper Jay Z, uživali su u romantičnoj večeri okruženi bakljama i cvijećem, a do Galešnjaka su stigli iz Dubrovnika krstareći na luksuznoj jahti Lana. Toranj supermoderne jahte, dugačke 107 metara, puna se dva dana vidio i na kopnu, no nitko nije niti sanjao koje se svjetske face nalaze u neposrednoj blizini, sve dok na obalu nije stigao chef poznatog restorana iz Sorenta s dvije Michelinove zvjezdice.

'On im je na brodu pripremio večeru i tako smo doznali da je Beyonce svoj rođendan odlučila proslaviti na Galešnjaku, otoku zaljubljenih i simbolu romantike. Što su jeli i tko je sve bio s njima stvarno nam nije poznato, ali znamo da su u subotu još bili na našem području', rekli su izvori za Zadarski.hr. Osim na Galešnjaku, supružnici su viđeni i na Kornatima, točnije u restoranu Fešta na otoku Žutu, gdje su bili sami, okruženi tek brojnim tjelohraniteljima koji su brinuli kako ih nitko ne bi snimio mobitelom ili im se približio.