Beroš: Žalosti me to što se mladi u Splitu, Šibeniku i Zadru druže u kafićima iza zatamnjenih stakala

Na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite u četvrtak je objavljeno da se broj zaraženih novim koronavirusom u Hrvatskoj povećao za 48. S tim novim slučajevima broj zaraženih u Hrvatskoj se popeo na 1011 osoba. Preminulih, nažalost, ima sedam

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić kazala je da je dobro da se značajno ne povećava broj ljudi na respiratorima. 'To su teške situacije i bolesti koje mogu završiti smrtno', istaknula je. Potvrdila je informaciju da su iz jedne obitelji tri osobe bile na respiratoru, ali je srećom u međuvremenu jedna osoba skinuta s njega.

'Žaloste me vijesti iz Zadra, Šibenika i Splita, u kojima se mladi okupljaju u kafićima iza zatamnjenih stakala, druže i piju. Na taj način ugrožavaju svoje zdravlje, zdravlje drugih i zdravlje nacije', istaknuo je ministar Beroš.

No potom je žestoku kritiku uputio Dalmaciji.

I ona se osvrnula na situaciju na jugu.

'Sigurna sam da u Splitu hoće i mogu biti prvi u svemu te da ne žele to biti u broju korona. Zadar želi biti jedini po orguljama i sunčevom satu, ali ne želi biti prvi na svijetu po broju korona. Molimo sugrađane na jugu da pokažu da su bolji od ostalih i da ne dopuste da se virus širi', poručila je Markotić.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), izrazio je zadovoljstvo činjenicom da nije porastao broj novooboljelih. 'Imamo pola novooboljelih manje nego jučer te je naša želja da se taj trend nastavi.'

Brinu ga informacije o okupljanju građana. 'Za nekoliko ćemo dana imat ćemo rezultate takvog ponašanja', rekao je Capak. Pokazao je grafikon na kojem se vidi ukupan broj oboljelih te broj oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ona prati broj ukupno novooboljelih.

'U drugim županijama krivulja je puno položenija te svako naše ponašanje utječe na ove krivulje', istaknuo je.

Poručio je svim građanima koji za Uskrs žele iz inozemstva doći u Hrvatsku u posjet svojoj obitelji da to ne čine jer im putovanje ionako ne bi imalo smisla - morali bi provesti 14 dana u samoizolaciji ili karanteni nakon dolaska u Hrvatsku.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je u četvrtak Ministarstvo uprave donijelo odluku o e-propusnicama i da ih je do sada izdano 12.736.

'Ministar Ivan Malenica izvijestio me da je velik broj građana koji su zatražili propusnicu putem ovoga sustava. Postoje određene poteškoće, no nadležni ih rješavaju u hodu. Ove su propusnice za one aktivnosti koje su nužno potrebne, ne treba ih zloupotrebljavati', naveo je Božinović.

Policija će istražiti ovu informaciju o okupljanju mladih u kafićima. 'To nismo znali, ali me ne čudi', kazao je Božinović, dodavši da će policijske uprave dobiti dodatne upute da se objekti provjeravaju. Božinović smatra da mladi ljudi najčešće nisu svjesni toga te kada ne vide i ne osjećaju da postoji neprijatelj s kojim se borimo, misle da nije tu. 'Ponavljamo - virus je tu', poručuje ministar.