Beroš: Teže Covid bolesnike smještat ćemo i u specijalne bolnice; mijenjaju se pravila za KB Dubravu

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da je potrebno povećati broj bolničkih kreveta u primarno intenzivističkim respiracijskim centrima, te je u tom smislu i dat naputak ravnateljima bolnicama na današnjem sastanku. Također, sve zdravstvene ustanove trebaju pojačati svoje izolirajuće kapacitete za Covid pacijente, kako u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima tako i u stacionarnim odjeljenjima

'Sugerirali smo, a u dogovoru s jedinicama lokalne, tj. regionalne samouprave, dogovorit ćemo da se formiraju tzv. sekundarni centri za prihvat bolesnika u pojedinim specijalnim bolnicama, kao što se to i sada radi npr. u Biogradu na moru, Crikvenici i Topuskom. Takvih centara ima dosta u Hrvatskoj. Ukupan kapacitet prijema bolesnika je oko 3.000 kreveta. Smatramo da one Covid-19 bolesnike, koji zahtijevaju kompleksnije liječenje od običnog smještaja kao što smo to planirali u Areni, treba smjestiti u te tzv. sekundarne centre. Arene postaju tada tercijarni centri za smještaj bolesnika', kazao je ministar Vili Beroš u ponedjeljak poslijepodne, nakon sastanka s ravnateljima bolnica.

U okolici Osijeka odredit će se još jedna dodatna bolnica kao podrška za Covid bolesnike, dodao je je ministar.

Po pitanju zdravstvenog kadra i činjenice da se liječnici i sestre razbolijevaju, odluka o mobilizaciji dala bi pravi odgovor. 'Nadamo se da neće svi dijelovi Hrvatske istovremeno biti pogođeni', rekao je Beroš.