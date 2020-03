Beroš odgovarao na pitanja građana: Možda negdje uvedemo karantenu i ograničimo putovanja trajektom

Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je u petak nabavu dodatnih količina zaštitih maski za građane, ustvrdio da Hrvatska ima dovoljno testova za koronavirus i ponovno apelirao na građane da izbjegavaju fizičke kontakte

Potvrdio je da su u tijeku pripreme smještajnih kapaciteta za oboljele i u zagrebačkoj Areni . "To pokazuje našu spremnost. Imamo primarne, sekundarne i tercijarne centre za prihvat bolesnika", istaknuo je.

Na pitanje o trajanju epidemije, istaknuo je da se u Kini broj zaraženih smanjuje. "Vjerujemo i da će ova epidemija nakon kulminacije biti u padu. Vjerujem da će to biti do lipnja, srpnja, no spremni smo na sve scenarije", poručio je.

Građane je pozvao da čuvaju sebe i druge. "Čuvajući međusobnu distancu zaustavljamo širenje epidemije", istaknuo je.

Ponovio je da Hrvatska ima dovoljno respiratora, ukupno 800, što je, kaže ministar, daleko veći broj od potencijalno teže oboljelih.

Na pitanje o otkazanim terminima zdravstvenih pregleda rekao je kako je bitno da svi koji trebaju hitnu pomoć to i dobiju.

"Kasnije ćemo razgovarati s onima koji su zakinuti. Oni sa stanjima koji zahtijevaju adekvatan tretman dobit će zdravstvenu zaštitu, kaže Beroš.

Vezano uz pooštravanje mjera putovanja trajektom, rekao je kako u ovom trenutku to nije izgledno, ali to se može promijeniti.

Potvrdio je da djeca pripadaju najmanje rizičnoj skupini i nema elemenata za vjerovati da će se takva situacija promijeniti.