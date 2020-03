Stožer civilne zaštite: Uz 113 zaraženih koronavirusom, od čega 11 liječnika, policija kreće u ophodnje po Hrvatskoj

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je na presici u 9 sati da je u Hrvatskoj registrirano osam novih potvrđenih bolesnika, dakle ukupno ih je 113. Učinjeno je 1604 testiranja. Prosjek dobi oboljelih je 42,6 godina, što je razlog da je klinička slika dobra. Ipak, u jednog bolesnika pogoršano je stanje, stavljen je na respirator i stanje mu je stabilno. 'Imamo točan plan popunjavanja kreveta. Tek kad se popune svi u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', slijedi transport i početak rada u KB Dubrava', rekao je ministar.

Izmjenama zakona omogućit će se realnija slika osoba koje se ne pridržavaju naloženih uputa od strane epidemiologa.

'Nadamo se da će vrlo brzo to rješenje biti u testnoj fazi. Apeliram na sve da se moramo odgovorno ponašati. Nismo doveli u pitanje ekonomski život, cijeli niz objekata nužnih za svakodnevno funkcioniranje zajednice rade. Ako se svi budemo držali pravila to će tako ostati, inače će mjere morati biti restriktivnije. Nitko to ne želi, ali to ovisi o svakom građaninu Hrvatske i zahvaljujem svima onima koji se toga pridržavaju', rekao je Božinović, pohvaljujući one koji se organiziraju za pomaganje najrizičnijim skupinama.

'Nema nestašica, ali možda ćemo krenuti s određenim preporukama. Spremni smo na sve, reagirati drugačije po pitanju onih neodgovornih koji misle samo na sebe u ovom trenutku', rekao je ministar odgovarajući na pitanje što s onim ljudima koji stvaraju neracionalne zalihe.