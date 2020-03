Beroš preporučio što napraviti kada uđete u dom nakon izlaska, ali objasnio i svoju jutrošnju burnu reakciju

Približavamo se broju od 500 oboljelih od koronavirusa. Iz sve većeg broja bolnica stižu vijesti o zaraženim zdravstvenim djelatnicima. Potvrđeno je da je muškarac u Istri preminuo od koronavirusa. To su najnovije vijesti o koronavirusu u našoj zemlji a iz Osijeka za emisiju Tema dana HRT-a komentirao ih je ministar zdravstva Vili Beroš.

U Osijek je otišao, kaže za HRT, dati potporu liječnicima KBC-a i ravnatelju Željku Zubčiću, koji su od jučer suočeni s novom situacijom.

'Uz ranije detektiranih bolesnika imamo i 2 bolesnika koji su na respiratoru, zahtijevaju mjere intenzivnog liječenja, suočavamo se s novim izazovima i želio sam da zajedno prođemo protokole postupanja koji su se pokazali adekvatnima', kaže ministar Beroš.

Osijek, Split, Biograd, Zagreb u svima slučajevi oboljelih u zdravstvenom sustavu, sve više je medicinskog osoblja u samoizolaciji, samo u bolnici Sestara Milosrdnica u Zagrebu ih je više od 230, no ministar ne smatra da je to zabrinjavajuće. 'U ovom trenutku nije zabrinjavajuće, postoji fleksibilnost i mobilnost zdravstvenog sustava , ranija odluka o mobilizaciji omogućava nam da se brzo prilagodimo na situaciju i odgovorimo na te izazove, preko 200 liječnika, sestara je u izolaciji, no u ovom trenutku na osnovu unutrašnjih resursa, odnosno pomoći iz Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice uspio je sačuvati funkcioniranje svoje službe, ukoliko je potrebno, mobilizirat ćemo i druge zdravstvene resurse. U ovom trenutku funkcioniranje sustava nije ugroženo', poručio je.