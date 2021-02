Beroš: Ako ne bude iznenađenja, na jesen bismo se mogli vratiti normalnim uvjetima života

Ministar zdravstva Vili Beroš gostujući u središnjem HTV-ovom Dnevniku objasnio je što znači sigurnost nekog cjepiva te naglasio kako smatra da je cjepivo AstraZenece za starije od 65 godina učinkovito i sigurno.

'Ukoliko navedemo da AstraZeneca štiti u 62 posto slučajeva to znači da u tom postotku ono štiti od zaraze virusom, u preostalom postotku možemo dobiti neke blaže simptome, najčešće samo jedan. Sva registrirana cjepiva gotovo u sto postotnom iznosu, iako u medicini gotovo nema sto posto, u najvećem mogućem iznosu štite od smrti i teških oblika bolesti. Sva tri cjepiva jednako. Zaštita AstraZenecinog cjepiva je nešto manja, no drugom dozom se može pojačati imunološki odgovor. Ukoliko me pitate čekati drugo cjepivo ili se cijepiti AstraZenecom, mislim da tu dvojbe nema. Bitno je spasiti život, a ne kalkulirati hoćete li razviti jedan od simptoma', rekao je ministar Beroš u Dnevniku HTV-a.