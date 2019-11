Batinić priprijetio: Ako se premijer zahvali ministrici Divjak, zahvalio se i HNS-u

Nakon što su učitelji na referendumu glasno rekli ne ponudi Vlade, stigle su i reakcije političkih stranaka

Batinić je podsjetio da je Vlada donijela zaključak da će se ići u reviziju svih koeficijenata u javnom sektoru. 'I tu vidim priliku za predstavnike sindikata da se razgovara o koeficijentima. Dogovor je uvijek moguć kad su obje strane zadovoljne ili kad nijedna nije zadovoljna. Treba težiti tome da nađu suglasje ili da se uopće ne dogovore. I to je rješenje', poručio je Batinić.

'Nismo izgubili nadu, dijalog je jedino rješenje. Nadam se da će poziv uslijediti i da će se razgovarati jer na ovakav način svi gubimo, prvenstveno oni kojima je škola najpotrebnija, a to su naša djeca. Ali jednako tako s ovakvim štrajkom gube i učitelji', kazao je predsjednik HNS-ovog kluba zastupnika Milorad Batinić nakon što su sindikati objavili da odbijaju ponudu Vlade.

Nastavak štrajka komentirao je i šef SDP-a Davor Bernardić . 'Ogromna većina učitelja i nastavnika rekla je da ne podržava prijedlog predsjednika Vlade. To dovoljno govori o tome što oni misle o njemu i njegovom pokušaju da ih opet omalovaži i ponizi. Učitelji su pokazali da nisu roba i da ih se ne može kupiti kao što je kupljena ova saborska većina. Najodgovorniji za propast obrazovne reforme, štrajk učitelja i to što djeca još uvijek ne idu u školu su predsjednik Vlade i resorna ministrica Divjak. Stoga zahtjevamo hitno ispunjenje zahtjeva učitelja i odlazak ministrice', poručio je Bernardić na Facebooku.

Komentirao je i sve glasnija šuškanja da bi cijela ova kriza mogla koštati pozicije i ministricu obrazovanja Blaženku Divjak. 'Ona ima punu podršku HNS-a, mi smo i ušli u koaliciju zbog provedbe obrazovne reforme. U u kriznim situacijama uvijek svi traže krivca, a ministrica Divjak i HNS su jedino krivi što je reforma u školama. Što se tiče njene pozicije, ona je stabilna i to nije problem' uvjeren je Batinić.

SDP je zbog toga zatražio i stanku, a Bernardić je poručio da traže stanku svjesni kaosa u Hrvatskoj. Ponovio je da SDP traži da se ispune zahtjevi učitelja i da se smijeni ministrica Divjak. 'Ukoliko se naši zahtjevi ne ispune, tražit čemo odlazak cijele Vlade i predsjednika Vlade', kazao je Bernardić.

'Sasvim je sigurno da ako se ova situacija nastavi doći će do političke krize, i to zahtjeva reakciju političkih aktera pa i opozicije. Ako se ovo nastavi još neko vrijeme, a novca za ispunjenje zahtjeva ima, onda se radi o velikoj neodgovornosti predsjednika vlade i logičan potez je zahtjev za opoziv', poručio je Arsen Bauk.

Smatra da bi sudska zabrana štrajka izazvala dodatni socijalni bunt. 'O tome neka razmišljaju oni koji su za to zaduženi. Očito je da ni oni ne koriste tu mogućnost jer znaju da bi im to politički štetilo. Predsjednik Vlade je umjesto da zadovolji zahtjevu koji dođe 350 milijuna kuna najavio nešto što košta četiri puta više. I sad se inati sindikatima. Njegov ego bi trebalo smanjiti ne za 6 posto, nego za 88 posto koliko je dobio na izjašnjavanju učitelja. Meni je ovo potpuno neshvatljivo ponašanje premijera', kazao je Bauk.

Sad je potez na Andreju Plenkoviću, poručuje pak Mostov Nikola Grmoja. 'Ja sam rekao da ministrica Divjak više uopće nije ministrica, nije ni sudjelovala u ovim pregovorima. Tako da je sve na premijeru, on je ovo i zakuhao, uzeo je reformu obrazovanja na sebe i doveo je do ovoga svojim nepromišljenim i bahatim izjavama. Jedino on može malo umiriti ovaj bunt, iako nisam siguran da se ova opća pobuna u zbornicama može primiriti. Zamolio sam kolege iz SDP-a da ne parazitiraju na ovom štrajku jer je upravo Vlada Zorana Milanovića učiteljima uzela koeficijente', kazao je Grmoja.

Mostov zastupnim kaže da sada postoji opcija da se nastave pregovori, a za zabranu štrajka kaže da 'ne zna što bi ona donijela' vladajućima. 'To bi moglo biti jako opasno za ovu Vladu. Mislim da je Andrej Plenković postao lovina nakon ovog velikog prosvjeda na Trgu bana Jelačića', poručuje.

Upitan o pritisku na koji se žale učitelji, Grmoja kaže: 'Sjetimo se da su prvo HDZ-ovi župani počeli napadati učitelje i nastavnike po nalogu Plenkovića, a jedna od rijetkih škola koje rade je u Sinju gdje je ravnatelj vijećnik HDZ-a', rekao je Grmoja.

'Mislim da ovdje više nije riječ o štrajku nego o svojevrsnom buntu protiv Vlade. Plenković ima jedan, jedini mogući potez u ovom trenutku – prihvatiti zahtjeve prosvjetara.On to neće napraviti jer ima malo preveliki ego, a sve ostalo vodi u situaciju za koju sam siguran da će se jako zakomplicirati ne samo za Vladu, Plenkovića i HDZ nego za cijelu državu. Uvjeren sam da vrlo malo treba da se prosvjetarima pridruže i neki drugi radnici tako da ćemo uskoro zbog Plenkovićevog ega možda gledati i događanje naroda na ulici, a to nikako nije dobro za državu', upozorava pak predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Poručuje da premijer i HDZ moraju znati što su prioriteti u državi. 'Ne mogu pritoritet biti šatoraši i oni koji su doveli HDZ na vlast. Očito je njima prioritet njihovo biračko tijelo, a baš ih briga što će biti s prosvjetarima i ostalima. To ne može i neće završiti dobro. Što s tiče ministrice Divjak, ona je bivša, samo ona to još ne zna. Treba otići što prije', zaključuje Beljak.