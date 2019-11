Glavni Plenkovićev pregovarač poručio sindikatima da je za tango potrebno dvoje, dao je i zanimljiv odgovor na pitanje o zabrani štrajka

Gostujući u emisiji Poligraf Hrvatskog radija Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda Andreja Plenkovića i glavni pregovarač sa sindikatima je poručio: Za tango je potrebno dvoje. Dvojaki odgovor dao je na pitanje misli li Vlada preispitati zakonitost štrajka i sudski ga pokušati zaustaviti. Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić poručila je kako je vrijeme za profesionalne pregovarače – medijatore dok je Matija Kroflin, makroekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja kaže da je ponuda Vlade manje nego ona koju sindikati traže

Na pitanje zašto Vlada odbija svaki razgovor o koeficijentima, Zvonimir Fraka Petešić kaže: Nije tu stvar straha. Riječ je da je u prosvjeti broj koeficijenata velik i složen kao i broj zaposlenih. Ovo je prilika da se to napravi na kvalitetan način nakon dva desetljeća. Imamo neujednačenost u koeficijentima između nastavnika i učitelja te asistenata i to se želi ispraviti. Ali ne na kapaljku i u sustav koji je neuređen da se radi još veći kaos', kaže.

Na opasku voditelja Mislava Togonala da je ova Vlada u svom mandatu osam puta mijenjala koeficijente, Frka Petešić odgovara da su se te promjene odnosile na mali broj ljudi, dok je u sustavu obrazovanja 68 tisuća zaposlenih.

'To ne samo da nosi lančanu reakciju. Dugo godina zazivamo reformu javne uprave, a toga ne može biti bez reforme koeficijenata na jedan kvalitetan način. To se želi napraviti u partnerskom duhu zajedno sa sindikatima. To će omogućiti da se u svim resorima postave jednaki standardi da nema osjećaja nepravednosti, dodaje.

Kroflin se slaže da su koeficijenti u neredu, no smatra da se red ne može uvesti na način na koji to Vlada želi, već da sustav treba resetirati. 'To ne možete napraviti niti u 6 mjeseci niti godinu dana. Ne u posljednjoj godini mandata Vlade. Ne vjerujem da Vlada ima snagu i da im nije politički trenutak da krenu u to', kaže.