Bernardić: Restart koalicija produžit će mjere oporavka gospodarstva

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u petak je u Makarskoj rekao kako je jedan od prvih zadataka Restart koalicije da produži mjere oporavka gospodarstva i turizma

Smanjit ćemo stoga opterećenje na investicije koje na taj način mogu mijenjati strukturu hrvatskog gospodarstva te ćemo porez na reinvestiranu dobit spustiti na nula posto koliko će iznositi i porez na plaće do 5000 kuna, dodao je.



Bernardić je rekao i kako žele povećati poljoprivrednu proizvodnju na razinu samodostatnosti, digitalizirati cijelu zemlju čime država može i treba biti bliže građanima.

"Smanjit ćemo brojne općine i gradove koji ne ispunjavaju svoju svrhu te donijeti zakon o porijeklu imovine i reformirati pravosuđe jer borba protiv korupcije je ključna borba za Hrvatsku", poručio je.

"Mi nećemo dizat prst. To nije naš cilj, ali dobro je da i iz HDZ-a priznaju da žena treba imati dostojan pobačaj, kao što je i dobro da su donijeli Istanbulsku konvenciju jer to su civilizacijski iskoraci, po tome će ostati zapamćeni i to je jedina dobra stvar koju su napravili u zadnje četiri godine", zaključio je Bernardić u Makarskoj.