Bernardić cinično: Očekujem da zbog afera poraste rejting HDZ-a

Nakon što su mediji objavili da Trumpova administracija koči prodaju izraelskih vojnih zrakoplova Hrvatskoj, o svemu se oglasio i šef SDP-a Davor Bernardić

'Ako propadne ova kupnja, ne samo da nećemo dobiti avione nego ćemo imati i narušene odnose sa SAD-om. Ako se to dogodi, a ministar Krstičević je tvrdio da se avioni između ostaloga kupuju i zato što će to poboljšati odnose sa SAD-om i osnažiti našu ulogu u NATO-u, bit će to nezabilježeni skandal, nikad viđen u zadnjih 27 godina povijesti, a odgovornost će definitivno biti da Vladi i ministru Krstičeviću', prokomentirao je Bernardić napise o kupnji izraelskih vojnih aviona.