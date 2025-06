Hajdaš Dončić: Milanović je za SDP prošlo svršeno vrijeme

Odnos sa Zoranom Milanovićem

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića i njegovu šutnju oko ove situacije. 'Očekivao sam da će s pozicije predsjednika imati određeno stajalište i da se očita o tome, ali nije se', kazao je.

Komentirao je i Milanovićevu šutnju nakon što je DORH na čelu s Turudićem preuzeo aktivnu ulogu u progonu oporbenih kandidata i stranaka tijekom kampanje za lokalne izbore.

'Milanović je jasno rekao da se neće petljati u lokalne izbore i to razumijem. Ne očekujem od njega podršku', rekao je.

Na pitanje o njihovom posljednjem kontaktu, otkrio je da se čuo s Milanovićem prije desetak dana.

"Vjerujem da je ovo zadnji Milanovićev mandat"

'Nisam ja ni očekivao neku podršku. On je sam rekao da se više ne misli politički aktivirati i ja vjerujem da je ovo njegov zadnji politički mandat', zaključio je.

Osvrnuo se i na komentare o "raskolu" između SDP-a i Milanovića.

'On je za SDP prošlo svršeno vrijeme. On će ostati moj prijatelj, ali to nema veze s politikom. Ne razumijem one koji stvaraju famu oko Milanovića i SDP-a', kazao je.

'Ja ne razumijem komentatore, tome se počinjem smijati. Ono: "Zoran Milanović će se vratiti". "Dobar dan - neće", kazao je.